Exclusiv! Ministrul Mediului: Jaful din păduri, monitorizat prin 112 și echipe silvice și MAI

„Referitor la acest număr 112, vom implementa în perioada următoare acest 112. El funcționează astăzi, dar orice cetățean sună este preluat de un operator, care, din păcate, nu are cunoștințe tehnice silvice și nu poate avea toate aceste informații care să ajute la urmărirea acestei solicitări. Pe 112 vom avea și noi în cadrul ministerului dispecerat cum are și Ambulanța sau Pompierii cu personal silvic bine pregătit, care, în sistem de teleconferință să discute cu cei de la Poliție sau cu toate celelalte autorități ale statului român să acționeze în consecință”, a declarat ministrul Costel Alexe, la Realitatea PLUS.

O altă noutate anunțată de ministrul Mediului este că verificarea pădurilor, mai ales noaptea, va fi făcută de echipe mixte de personal silvic și jandarmi. Constituirea acestor echipaje mixte va avea loc foarte curând, a asigurat Costel Alexe.

„Evident, vom întări rolul gărzilor forestiere. Vom face acest scut al pădurii împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, pentru ca personal silvic cu Jandarmeria să aibă echipe mult mai multe și evident mai bine conturate pentru a combate aceste infracțiuni din interiorul pădurii. Vom implementa sistemul hărților satelitare cu alertă”, a mai anunțat ministrul Mediului, la Realitatea PLUS.