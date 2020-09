Eugen Teodorovici, la Realitatea PLUS: Susțin că România poate majora pensiile, dar trebuie luate, obligatoriu, măsuri de reducere a cheltuielilor nejustificate

„Am fost semnatarul legii pentru cresterea punctului de pensie, majorarea la 40%. Susțin și azi că această lege se poate aplica.

Dar asa cum am spus si in acea nota, confidentiala, spuneam clar ca trebuie luate anumite masuri pentru reducerea cheltuielilor nejusitificate, ca numărul secretarilro de stat, reducerea pensiilor speciale, care se discută nejustificat in Parlament. Va fi respinsa la CCR pe 30 septembrie, din păcate.

Sustin si azi ca România își poate permite o majorare a acestor pensii, dar obligatoriu trebuie luate masuri de reducere radicala in zone publice, pentru că sunt foarte multe scurgeri de bani publici în economie”, a declarat, marți, Teodorovici, la Realitatea PLUS.

Fostul ministru de Finanțe a dat și un exemplu pentru reducerea cheltuielilor din domeniul public: „Ca exemplu, zona educației. 200.000 de elevi sunt înregistrați în cataloagele din școli din România, dar ei sunt în afara țării. Aproximativ 200.000. Esteo cifră pe care v-o pot confirma și sindicatele din Educație. Știti cât plătește statul român? 700 de euro aproximativ pentru fiecare elev, adică 140 de milioane de euro, plătiți in mod total nejustificat. E un mic exemplu de bani care pot fi directionati catre zona pensiilor.

Liberalii ar putea să-i privească pe pensionari „ca pe niște firme”, a mai sugerat Teodorovici, în intervenția telefonică de marți de la Realitatea PLUS.

Precizările fostului ministru au venit după ce Realitatea PLUS a intrat în posesia unui document exploziv privind majorarea pensiilor în care Eugen Teodorovici i l-a trimis fostului premier Viorica Dăncilă și în care o atenționa că majorarea pensiilor va afecta grav deficitul bugetar.

„Haideți să privim pensionarii nu ca românii ajunși la o vârstă și atât, nimic altceva. Pentru liberali, ei pot să privească partea liberală a acestei acțiuni. Să-i privească pe cei 5 milioane și ceva de pensionari ca firme care primesc un sprijin financiar pe care-l vor întoarce în economie categoric. Nu putem să comparăm un pensionar din România cu unul din Germania. Nu poti sa pui problema majorarii punctului de pensie pentru că tu, Guvern, nu ai soluții”, a declarat Teodorovici, adăugând: „Susțin cu tărie că, și astăzi, Guvernul României trebuie să ia în calcul majorarea cu 40% a punctului de pensie de la 1 septembrie”.