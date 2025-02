Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru vineri 7 februarie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Algiz: Runa Algiz descrie o persoana care alearga cu bratele ridicate, semn al victoriei, sau o reprezentare a zeului norvegian Heimdall care tine sabia intr-o mana si cornul in cealalata. El pazeste astfel taramul divin al lui Asgard. Algiz s-ar traduce prin “protectie”, “defensiva” si reprezinta runa razboinicului. Ea ofera protectie impotriva vatamarilor.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Eihwaz : Aceasta runa iti da un sfat valoros, anume sa manifesti acum rabdare si perseverenta si sa nu renunti la ceva ce ai inceput. Nu ceda, nu de indoi de tine sau de proiect ori relatie, pentru ca exista si necesitatea obstacolelor ca sa fii testat, nu ca sa renunti. Trebuie sa inveti sa depasesti obstacolele, dar nu prin abandon ci prin propria judecata si rezistenta in fata lor. Intareste-ti viziunea in viitor in timp ce stai in prezent. Intuitiv vei sti care iti sunt cele mai bune decizii ca sa previi consecinte nedorite.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – EHWAS, inversata. Daca o miscare iti este blocata sau cel putin asa ti se pare, asigura-te ca ceea ce faci tu este o actiune corecta. Nu exista oportunitati ratate. Trebuie doar sa recunoastem ca nu toate oportunitatile sunt si potrivite pentru noi. Ce este menit pentru tine va veni la tine si se va implini cu usurinta la momentul potrivit.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Jera: Asteapta-te la un rezultat pozitiv. Insa este devreme sa te culci pe proprii lauri ai victoriei. Esti aproape de succes, dar este nevoie sa treci prin toate fazele ciclului, fara exceptie. Iata care este dezideratul final – sa recoltezi ce ai semanat, dar si aceasta recoltare prespune un efort prin care e nevoie sa treci. Nu te poti relaxa acum, altfel risti sa pierzi totul.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Laguz : Oricare ar fi situatia pe care o experimentezi, poti sa ai incredere in acea parte din tine ce te conduce, care nu este mintea constienta ci se manifesta ca intuitie. Poate ca iti pare irationala directia sa, poate te face sa iti fie frica de faptul ca pierzi controlul. Insa situatia acum necesita o pierdere de control pentru a merge mai departe in bine. Daca actionezi conform fluxului ce curge prin tine si a ritmurilor tale profunde, asta iti va da un sens de pace interioara.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – OTHILA (cu fata in sus). Incearca sa fii persoana cea mai buna care poti fi si intotdeauna sa tinzi sa fii mai bun. Exact ca un artist ce nu e chiar satisfacut de pictura sa dar stie ca si-a atins maximul de bine al momentului si accepta totodata ca mereu poate invata mai mult, si tu inveti din fiecare experienta si contact. Influenta ta ii atinge pe altii, fie ca stii asta sau nu.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Tiewaz: Runa Teiwaz (Tiwaz) simbolizeaza liderul, succesul in lupta, sacrificiul personal. Runa face referire la legendarul luptator norvegian Tyr, care s-a batut pentru a-si salva poporul si si-a pierdut bratul cand l-a invins pe lupul gigant Fenris. Desi Tyr a fost victorios si a aratat un curaj incredibil, victoria sa a venit cu un pret personal urias. Victoria lui Tyr a eliberat poporul sau, insa sacrificiul personal a fost incredibil de mare. Desi Teiwaz este o runa pozitiva, mesajul sau este de responsabilitate, loialitate si indatoriri.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Uruz : O situatie despre care te gandesti primeste raspuns de la aceasta runa : exista o forta a vietii care actioneaza in ea. Puterea duce la miscare, la dezvoltare si contribuie ca lucrurile sa fie instabile ca sa faca loc la nou. Unele forme vechi de existenta sunt depasite si ele trebuie sa apartina trecutului. Se va intampla in curand, daca nu cumva deja s-a intamplat. Nu te simti amenintat de aparitia inevitabila a unei noi forme de existente sub forma de noi situatii.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Dagaz: Obiectivul tau este sustinut de lumina divina. Fii sincer si corect iar norocul te va ajuta. Esti protejat de lumina si iti da o viziune clara ca sa eviti orice pericol, nu doar sa fii orbit de egoul tau. Ramai smerit iar lucrurile bune sunt pe drum spre tine.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – FEHU (cu fata in sus). Ai abilitatea de a deveni mentor pentru alti care pot invata din intelepciunea ta, dar nu te astepta la nimic in schimb. Da-ti ajutorul cu usurinta si bucura-te de energia pozitiva pe care o creeaza iubirea ta.

