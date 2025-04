Etalare zilnica RUNE mistice sambata 19 aprilie 2025

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru sambata 19 aprilie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – ANSUZ : Aceasta runa te avertizeaza sa te astepti la neasteptat si neprevazut. Este un mesaj ce te cheama cu deschidere spre schimbare si renovare, poate chiar si spre o noua viata. Vor aparea noi relatii, noi conexiuni, noi contacte, deci ti se recomanda sa fii cu ochii si urechile deschise spre intalnirile obisnuite sau reuniunile sociale pe care le vei avea. Pe de alta parte, runa Ansuz iti reaminteste ca mai intai trebuie sa te iubesti si hranesti pe tine inainte de a incerca sa iubesti si hranesti pe altii : este imposibil sa dai ceea ce nu ai. Aceasta runa iti reaminteste sa iti reamintesti asta zilnic.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – ALGIZ : Oricat de mult te-ar deranja, ceva dupa care tanjesti cu toata forta acum, poate fi obtinut dar foarte greu. Nu te poti astepta la prea mult de la aceasta situatie in acest moment pentru ca ea depinde de multi alti factori nu doar de dorinta ta. Iesirea este una singura : adapteaza-te la evenimentele curente. Incearca sa accepti oamenii din jurul tau si sa nu incerca sa ii schimbi tu ca sa obtii ce vrei, nu va duce nicaieri. Chiar daca ai dreptate de o mie de ori si ei nu au, nu incerca sa ii deturnezi pentru ca doar iti vei disipa propria putere. Daca nu iti place comportamentul cuiva, incearca sa intelegi ce motiveaza acest om de actioneaza asa. Nu intra in polemica cu el, nu face scene, nu pune ultimatumuri. Ti se cere sa arati flexibilitate in relatie. Daca nu suporti purtarea cuiva si nu te poti adapta, si simti furie si resentiment, cel mai bine este sa te retragi. Nu incerca sa ataci. Circumstantele nu sunt favorabile.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – Eihwaz: Runa Eihwaz intruchipeaza arborele tisa, supranumit Copacul Invierii. El este a fost legat de ritualuri oculte in Europa inca din antichitate. In crestinism, tisa a fost asociat cu nemurirea si se planteaza in curtile bisericilor. De aceea, runa transmite mesajul ca pentru a ajunge acolo unde vrei, poate fi nevoie sa infrunti, asemenea tisei, si lucruri bune si mai putin bune. Important este sa nu te dai batut.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Ehwaz: aceasta runa simbolizeaza miscare si indica faptul ca poate este timpul sa faci un pas mai departe sau sa faci in sfarsit acel salt de credinta in Univers. Poate trebuie sa iesi din cap si sa functionezi mai bine in corp, sa il simti si intelegi. Deasemenea, runa indica o necesitate de a-ti comunica adevarul ca fiind ceva tare benefic pentru tine acum.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Inguz: Cu runa Inguz, ești pe cale să intri într-o perioadă de creștere personală și împlinire. Acum este momentul perfect pentru a începe un nou hobby sau pentru a învăța ceva nou. Energia pozitivă a acestei rune îți oferă curajul și determinarea necesare pentru a face schimbări benefice în viața ta. Bucură-te de această perioadă de renaștere și dezvoltare.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – JERA, intoarsa. Jera este simbolul rascrucilor de drumuri. Daca ceva iti pare ca o pierdere, este doar urmare a unor alegeri trecute pe care le-ai facut si care te-au adus aici. Dar chiar si asa, tot exista un beneficiu, zeii nu te lasa la greu niciodata. Exista o energie a alegerii implicata ori de cate ori apare aceasta runa. Vorba “ce semeni aceea culegi” vine exact din aceasta energie a lui Jera. Alegerile pe care le faci acum te vor duce spre urmatoarea rascruce de drumuri unde trebuie sa faci alte alegeri si tot asa. Analizeaza ce pot alege diferit in continuare, ce alegeri intelepte, onorabile, bine gandite poti face. Ia decizii care te imputernicesc.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Laguz: La prima vedere, Laguz poate fi o runa negativa. Ea indica incertitudinea, nesiguranta, lipsa de putere in fata unui obstacol coplesitor. Si totusi, ea are beneficiile sale. Te pune in garda. Te face sa te intrebi: Chiar trebuie sa fac asta?! Laguz te instruieste foarte clar sa mergi cu valul. Sa te impotrivesti lui poate fi periculos.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Othila: Othila iti indreapta atentia catre casa ta, pamanturile tale, comunitatea din care face parte, care iti defineste identitatea. Othila iti transmite mesajul ca ai o datorie, o responsabilitate si chiar ar trebui sa te simti mandru de cei de dinaintea ta, de istorie si viitor, de onoarea si munca lor asidua. Othila a venit sa-ti readuca aminte de trecutul tau si de cat de maret poti deveni.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Tiewaz: Runa Teiwaz (Tiwaz) este foarte pozitiva si simbolizeaza victoria intr-o batalie, succesul intr-o comperitie. Runa iti transmite mesajul ca trebuie sa actionezi direct, sa mergi inainte, fara egoism. Un lider bun isi pune clanul pe primul loc, inaintea nevoilor sale personale. Aptitudinile de management si lidership sunt aduse la lumina prin aceasta runa.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Thurisaz: Cu Thurisaz ca ghid, ziua de azi te provoaca sa confrunti orice obstacol frontal. Fii constient de puterea ta interioara si foloseste-o pentru a naviga prin dificultati. Curajul si perspicacitatea ta te vor ajuta sa depasesti orice piedica.

