Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru sambata 30 noiembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Berbec

Runa etalata – Thurisaz: Thurisaz este runa haosului, a tentatiei si a raului. Este despre amenintari de la oamenii aflati in pozitii de putere. Ea vesteste ca ai nevoie sa rezisti tentatiei de a fi recompensat prin smecherii sau lipsa de onestitate. Energia lui Thurisaz poate fi inteleasa ca haos sau ca lucru bun – pentru ca are in semnificatia sa fortele ascunse din psihicul uman cum ar fi furia sau pofta. Simbolul sau este ghimpele care poate sa si sfasie, strapunga sau injunghie dar are si rol protector. Paradoxal, Thurisaz poate sa simbolizeze aparitia unui noroc.

Taur

Runa etalata – ODIN. Cu runa ODIN, ziua de astazi este dedicata explorarii interioare. Reflecteaza asupra experientelor tale si extrage intelepciunea din ele. Fii deschis la noi descoperiri si nu te teme sa iti urmezi intuitia. Vei gasi raspunsurile pe care le cauti.

Gemeni

Runa etalata – EIWAS (cu fata in sus). Viata este ca o calatorie. Poti sti incotro te indrepti dar nu stii ce vei vedea pe drum sau ce vei gasi in calatoria ta. Asigura-te ca ai harta corecta. Nu te teme sa abandonezi planuri care s-au facut deja ca sa lasi loc unui plan mai bun care sa te duca la succes. Fiecare om de succes iti poate spune ca uneori este nevoie sa faci un pas in spate ca sa permiti urmatoarea miscare si schimbare sa se intample pentru binele tau. Bucura-te de drum si nu fii prea mandru sa ceri ajutor la nevoie.

Rac

Runa etalata – DAGAZ : Aceasta runa denota o descoperire importanta intr-o relatie care te intereseaza. Momentul este potrivit, deci succesul este asigurat. Aceasta este runa increderii radicale, chiar daca circumstantele iti pot solicita sa sari in necunoscut aparent cu mainile libere. Deseori, runa Dagaz te introduce intr-o etapa importanta de prosperitate si rezultate excelente. Totusi, ti se reaminteste sa fii atent si sa nu iti dai voie sa te lasi luat de val sau sa te comporti fara precautie si nesabuit in noua situatie. Smerenia si generozitatea iti sunt recomandate.

Leu

Runa etalata – Gebo: Poti primi un dar divin sau poate ajungi la un echilibru in viata. Este important ca toate partile din viata ta sa ramane echilibrate. Sau, daca faci un cadou cuiva, este important sa tii minte ca el nu trebuie sa afecteze echilibrul relatiei.

Fecioara

Runa etalata – Kenaz: Runa iti releva identitatea ta in orice aspect al vietii. Te autoimplinesti cu tot ce intentionezi si nu poti decat sa te feliciti pentru asta. Nu arunca munca facuta sau relatiile tale pentru ca personalitatea ta se manifesta mult prin ele. Daca depui eforturi in acea directie, vei fi recompensat generos. Poate curand vei avea un nou job caruia ii vei dedica cu bucurie timp si energie. Si poate vei intalni pe cineva intr-o relatie care iti va scoate in evidenta cele mai bune talente si calitati.

Balanța

Runa etalata – LAGUZ. Reorganizeaza-te si realiniaza-te. Contacteaza-ti sinele superior ce iti raspunde prin intuitia ta si succesul va urma. Relationeaza-te la tine cu corectitudine. Implica-te in propria experienta de a trai fara sa mai evaluezi si fara sa mai doresti sa intelegi tot.

Scorpion

Runa etalata – RAIDO, inversata. Raido iti vesteste sa fii atent la abilitatea ta de a te indrepta spre alti oameni pentru a-i aduce in cercul miscarilor din viata ta. Ai noroc in viitoarele calatorii dar nu te indeparta de oamenii necesari pe care sa ii ai alaturi. Runa Raido este simbolul calatoriei, a carului de razboi sau a tot ce inseamna cerc si mersul in bucla. Energia sa este de pamant precum o roca vulcanica si este conectata cu Tyr, zeul curajului si bataliilor vietii de zi cu zi. Raido transmite ca poti crea ca cerc in timp ce tu stai in mijlocul sau. Cuvinte ca reincepere, repetare, relocare, reconciliere, renegociere sau recirculare provin din energia acestei rune.

