ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Thurisaz : Sfatul pe care il primesti prin aceasta runa este sa nu iti exagerezi rolul cu ce se intampla cu tine acum. Chiar daca intelegi exact ce se intampla si de ce se intampla, nu asta te ajuta ca sa influentezi cursul evenimentelor. Totusi, analizeaza mai bine ca sa stii ce ai de facut pentru viitor in aceasta situatie si pentru rezolvarea ei; este tot ce poti face.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – Uruz (inversata) : Incapacitate sa gandesti cu claritate acum, lipsa de putere mentala. Fii atent la semnele tale de slabiciune care iti ameninta pozitia si personalitatea. Constientizeaza-ti puterile ascunse. Fii atent la semnele ce anunta varii posibilitati pentru ca unele te pot face sa te inseli. Uruz este runa puterii.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ODIN. Astazi, runa ODIN te incurajeaza sa iti asculti vocea interioara. In momentele de liniste, vei gasi solutii la problemele tale. Intelepciunea ta interioara este cel mai bun ghid. Fii increzator si urmeaza-ti drumul cu determinare.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Berkana: Aceasta runa este reprezentarea mesteacanului, simbolul fertilitatii in multe culturi europene. Insasi forma runei implica o silueta feminine stilizata. Berkana reprezinta ideea universala a zeitelor, legatura putenica dintre mama si copil, simtul matern, protectia, conceptia, misterul feminine.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Ehwaz: Aceasta runa aduce vestea unei bune comunicari, chiar si la distanta cu cineva plecat de langa tine. Sau anunta o colaborare cu cineva din alta localitate. Chiar daca te afli la departare, poti avea o buna colaborare cu acest nou partener.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – GEBO : Norocul iti zambeste si surprize dragute vor veni neasteptat. Ceva pozitiv este pe drum spre tine, ceva ce meriti in totalitate. Poate ca vei primi premieri, recompense, poate o promovare, un cadou sau o recunoastere. Exista speranta si bucurie. Exista promisiuni implite si vise ce devin realitate. Exista gratie si iertare. Poate ca un anumit tip de parteneriat este pe cale sa se nasca. Daca este acest caz, runa Gebo iti reaminteste sa iti mentii propria individualitate : tine minte ca parteneriatele reale apar cand doua fiinte puternice si independente formeaza o echipa, fiecare mentinandu-si unicitatea si propria singularitate.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Isa: Runa Isa te încurajează să cauți pacea și echilibrul în viața ta. Izolarea temporară poate fi benefică pentru tine, ajutându-te să-ți recapeți forțele și să reflectezi asupra scopurilor tale.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – KENAZ (cu fata in jos). Este un timp sa accepti si ajutorul si ghidarea oferita de altii. Oricum, nu uita ca este vorba de viata ta si tu trebuie sa ai ultimul cuvant despre viata ta. Nu te lasa implicat in ceva ce nu vrei, oricat de solid este sfatul ce ti se da. Ceata este doar temporara in viata ta. Un viitor mai stralucit te asteapta daca ii permiti sa se intample.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Othila : Nu tine cu dintii de o relatie, mai ales daca te sprijini prea mult pe trecut si pe momentele de intelegere si intimitate. Trecutul nu se intoarce iar runa iti arata ca poate fi necesar sa spui stop. Totusi, ti se recomanda o atitudine pasiva rezonabila, oricare ar fi situatia acum. Totul se va rezolva de la sine. Nu face tu miscari bruste, nu rupe tu legaturile, doar asteapta.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – PERTH : Aceasta runa este asociata cu Phoenix, pasarea mistica ce s-a consumat pe sine in flacari ca apoi sa se ridice din propria-i cenusa. Forte puternice de schimbare si renovare sunt in miscare pentru tine la acest moment. Pe partea vietii de zi cu zi, pot fi probabil unele surprize cum ar fi castiguri bruste sau debutul unei relatii neasteptate. Pe partea spirituala, este timpul sa te ridici deasupra ta, deasupra vietii obisnuite si banale, ca sa dobandesti o viziune mai larga. Runa Perth isi reaminteste ca exteriorul pe care il vezi si experimentezi este neimportant, cu exceptia momentelor cand el reflecta interiorul tau.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – Sowulo : Daca crezi ca o situatie este prea dificila acum pentru tine si ca iti consuma multa energie, mesajul runei este ca ai nevoie sa te odihnesti ca sa iti reincarci bateriile. Reintoarce-te la hobbyurile abandonate, comunica mai mult cu familia, cu rudele, cu vechi prieteni. Da-ti voie sa te relaxezi in compania lor, primeste iubirea si grija lor.

ETALARE RUNE pentru PESTI

Runa etalata – Uruz : O situatie despre care te gandesti primeste raspuns de la aceasta runa : exista o forta a vietii care actioneaza in ea. Puterea duce la miscare, la dezvoltare si contribuie ca lucrurile sa fie instabile ca sa faca loc la nou. Unele forme vechi de existenta sunt depasite si ele trebuie sa apartina trecutului. Se va intampla in curand, daca nu cumva deja s-a intamplat. Nu te simti amenintat de aparitia inevitabila a unei noi forme de existente sub forma de noi situatii.