Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Fiecare zi aduce potentialul ca mediul tau sa se schimbe drastic – dar azi sunt aproape sigure unele schimbari mari. Deci nu te obisnui prea confortabil cu felul in care sunt lucrurile acum. Fii atent, ramai agil si fii pregatit sa actionezi cat de repede poti la orice apare in calea ta. Abilitatea ta de a te mentine calm si centrat va impresiona puternic pe cineva pe care chiar doreai sa impresionezi.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

A te juca de-a v-ati ascunselea cu sentimentele tale nu este un joc distractiv – pentru tine sau pentru obiectul dorintei tale. Deci, daca ai anumite trairi speciale si calduroase fata de cineva, trebuie sa ti le asumi. Nesiguranta doar te va face nefericit in aceasta situatie si posibil chiar sa trimiti un mesaj gresit. Desigur, este normal sa te temi de respingere din cand in cand. Dar tot trebuie sa stii daca sentimentele va sunt reciproce – deci afla.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tu ar trebui sa fii prima persoana care sa ia atitudine daca ceva nu este in regula azi. Spune clar si raspicat ca nu te aliniezi cu oamenii ce folosesc trucuri ieftine sau minciuni ca sa obtina ceea ce vor, apoi indeparteaza-te de oricine se comporta intr-un fel cu care nu esti de acord. Este timpul sa te separi de grupuri si stiluri de viata pe care nu le respecti. “Traieste si lasa si pe altii sa traiasca cum vor” este o atitudine foarte onorabila si nu implica un acord tacit pentru oamenii ce iti repugna moral.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Timpul iti poate juca cateva feste azi, natura sa elastica te poate pacali. La inceputul zilei, te poti simti ca ai mult timp liber si ca poti sa ai activitati relaxante peste zi. Insa evenimente nepreazute iti aglomereaza brusc programul si te poti simti sub presiunea timpului. Aceasta schimbare rapida de ritm va fi revigoranta si va scoate din tine aspectul competitiv, agresiv. Va fi o zi chiar interesanta !

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Astazi poti sa ajungi sa discuti cu cineva la care nu te gandeai inainte si iti va face mare placere. Curiozitatea ta naturala va fi stimulata de aceasta persoana care ar o viziune despre viata care este foarte diferita de a ta. Poate avea o cultura diferita, un stil de viata diferit dar iti poate revela aspecte pe care nu le constientizai despre tine. Cadoul zilei este capacitatea de a face conexiuni chiar si cu oamenii cu care de regula nu esti prea prietenos.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Cu toate gandurile si planurile ce ruleaza in mintea ta in ultimul timp, creierul poate incepe sa ruleze la o viteza mai mare decat cea necesara unei judecati intelepte, deci fii pe faza. Tinzi sa spui lucruri inainte sa le gandesti mai bine, iar asta iti poate cauza probleme. Norocul tau este ca ai in jur oameni care te admira, dar totusi opreste-te si gandeste inainte sa deschizi gura azi. Daca esti in dubiu, taci !

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

O sesiune de schimb de idei cu alte persoane poate duce spre invitatii interesante de natura romantica – mentine-te calm daca cineva iti propune ceva ce tanjeai si doreai de mult timp. Se pare ca esti mai aproape ca oricand de un obiectiv spre care tinzi sau la care visezi. Esti pregatit ? Asigura-te ca inima ta e gata sa primeasca musafiri – si reaminteste-ti ca ai de impartasit cu altii o adevarata comoara. Asteapta-te la ce e mai bun.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Cu usurinta poti evita orice tip de discutie in contradictoriu azi evitand oamenii combativi, dar asa este felul in care vrei sa gestionezi lucrurile ? Chiar acum, ti-ar face mai bine sa te confrunti direct cu conflictul, asa vei gasi mai repede o rezolutie. Nu te poti ingrijora cum vor evolua lucrurile dupa ce se asterne praful. Tot ce trebuie sa conteze pentru tine este sa ai claritate despre sentimentele tale si sa actionezi din acest punct de vedere si interes.

Horoscop azi SAGETATOR (22 noiembrie – 21 decembrie)

Poate sa fie neplacut sa fii nesincronizat cu prieteni apropiati, in special daca ei sunt in relatii romantice si tu nu (sau invers). Desigur, orice conflicte pe care le simti acum nu sunt doar despre relatii, dar nu poti nega ca e dificil sa relationezi cu oameni care nu te inteleg. Poate ar trebui sa incetezi sa te straduiesti asa de tare ! Doar respecta unde sunt ei in viata lor si ei te vor respecta unde esti tu in viata ta.

Horoscop zilnic CAPRICORN (22 decembrie – 20 ianuarie)

Gandirea ta va fi mai clara ca de obicei si vei vedea ca poti organiza orice discordie intalnita iar asta iti va da satisfactie. Deci este o zi buna sa abordezi sarcini mai complexe precum planificarea unui eveniment, aranjamente de calatorii pentru un grup sau sa faci o arhivare ori un inventar. Unele din aceste sarcini chiar vor inspira partea ta creativa. Este o zi buna sa inventezi moduri noi de a face lucruri vechi.

Continuarea pe Sfatul Părinților