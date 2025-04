Etalare zilnica RUNE mistice marti 8 aprilie 2025

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru marti 8 aprilie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – JERA: Runa germanica Jera semnifica recoltele si este asociata cu ideea de annual. Asa cum pamantul ofera recolta sub forma de roade dupa un ciclu care nu se abate de la perfecta sa oranduiala si aceasta recolta poate fi culeasa o data pe an, la fel si pentru tine urmeaza succesul pe care il vei culege urmare a muncii tale sustinute. Conditia insa este sa nu te astepti la rezultate rapide asa cum orice ar face muncitorii pamantului, roadele nu ies mai repede decat momentul natural. Fii perseverent si ai rabdare. Jera iti reaminteste ca este un timp pentru toate.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – MANNAZ. Esenta este apa iar apa este clara si flexibila. Claritatea si disponibilitatea sa te schimbi sunt alegeri eficiente de a fi acum. Daca esti drept cu tine, vei fi drept si cu altii si altii cu tine. Fii devotat, fii moderat si fii si tu flexibil ca apa, doar atunci vei avea o directie clara.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – RAIDO: Runa germanica Raido semnifica deplasarile, calatoriile, comunicarea si este asociata cu uniunea sau reuniunea dintre oameni urmare a faptului ca acestia vorbesc intre ei sau pleaca unul spre altul in calatorii pentru a se intalni. Aceasta runa anunta asadar posibilitatea unei calatorii sau a unei uniuni neasteptate. Totodata, Raido vesteste si o posibila reuniune a unor aspecte din interiorul fiintei tale care au fost in conflict de ceva timp si care acum ajung la acord si armonie, spre binele tau absolut.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Sowulo : Aceasta runa te indeamna acum sa iti sintetizezi contradictiile pe care le experimentezi in relatiile cu oamenii sau in afacerea ta. Daca reusesti, te vei simti increzator si cu existenta plina de sens. Circumstantele iti sunt favorabile, cauta-ti adevarata intergritate. Dar invata si cand e timpul sa te retragi. Un razboinic adevarat e capabil nu doar sa lupte si sa castige dar si sa se retraga inainte ca o situatie dificila sa il sece de puteri.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Thurisaz : O situatie prezenta se anunta a fi complexa. Incerci sa actionezi dar trebuie sa o faci intr-o coeziune cu factorii externi. Fie iti e frica sa confrunti un adevar si sa analizezi cu claritate o situatie. Fii atent ca ce incerci sa faci sa nu inrautateasca situatia. Situatia nu depinde in totalitate de tine insa tot e nevoie sa te gandesti si tu mai mult ce poti face mai bine pentru ea.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – ODIN. Runa ODIN iti ofera puterea de a transforma cunoasterea in actiune. Foloseste-ti inteligenta si intelepciunea pentru a depasi obstacolele. Fii liderul propriei tale vieti si inspira-i pe cei din jurul tau. Succesul este la indemana ta.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Eihwaz : O situatie de care esti interesat are anumite obstacole sau intarzieri. Vrei sa mergi inainte cu viteza, ceea ce este de inteles. Totusi, lasa-ti energia creativa sa te duca mai depaerte insa cu rabdare si in timpul potrivit. Dificultatile pe care le poti experimenta au un efect beneric si intarzierea poate sa duca la ceva necesar pentru aceasta situatie, chiar daca e greu de crezut acum.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – DAGAZ: Runa Dagaz inseamna lumina zilei si reprezinta lumina divina. Runa se refera in general la rasarit, clipa initiala a energiei stralucitoare, sau la mijlocul zilei cand energia este in punctul maxim. Ambele momente sunt momente simbolice de schimbare, dar, spre deosebire de schimbarile din ciclurile anuale care sunt lente si subtile, schimbarile din cursul unei zile sunt rapide si mai dramatice. Inceputul unei zile noi este un simbol de iluminare rapida in urma unor circumstante. Fii atent – desi runa sugereaza o schimbare pozitiva, simbolistica de punct de varf lasa de inteles ca poate urma si o coborare. Din fericire pentru unii, runa este ciclica si ireversibila, deci nu este promisa permanenta. poti fi sigur doar de o calatorie plina de entuziasm.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Ehwaz: Aceasta runa simbolizeaza razboinicul (doi cai inhamati la carul de razboi). Ea reprezinta calatoriile, locurile indepartate si evenimentele care nu au trecut inca. Ea mai poate fi reprezentarea grafica a lui Sleipnir, calul cu 8 picioare al zeului norvegian Odin. El simbolizeaza fluiditatea si miscarea lina. Ehwaz reprezinta energia, forta, miscarea, desi nu neaparat rapida.

