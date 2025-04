Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru marti 22 aprilie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Uruz: Uruz este simbolul bivolului salbatic, intruchipand puterea si forta, dar si incapatanarea si lipsa rafinamentului. Uruz simbolizeaza puterea masculine, dorinta sexuala puternica, dorinta de a cuceri. Forta infrange slabiciunea.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – WUNJO (cu fata in jos). Trebuie sa iti gestionezi starile de anxietate si ingrijorare daca vrei sa reusesti sa ajungi la ce vrei. Poate ca anumite proiecte dorite se misca mai greu pana sa devina realitate. Ti se recomanda atentie in deciziile de munca si sa verifici cu migala totul. Daca ai dubii, decaleaza deciziile pana cand ai informatii mai clare pe care sa te bazezi.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – ANSUZ: Runa Ansuz este cuvantul rostit al divinitatii. Runa extrasa fiind intoarsa, ti se sugereaza sa fii mai deschis si mai atent la vocea divinitatii ce incearca sa iti livreze un mesaj pe care nu il auzi. Cuvantul divin este intotdeauna corect si tu esti cel ce trebuie sa te straduiesti, oricare ar fi dificultatea, sa il auzi corect. Fii atent ce sfaturi ti se dau, pentru ca se pot dovedi a fi incorecte. Nu lua de buna orice sursa isi picura vorbele in urechile tale. In schimb, cauta in inima ta, in tacere, ce iti spune divinitatea.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Eihwaz: Eihwaz poate face referire la necesitatea de a aborda o problema in avans, inainte ca aceasta sa devina prea mare sau prea grava. Atentie mare daca este ceva legat de sanatate!

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – GEBO. Gebo semnifica interactiunea divina dintre doua persoane. Este simbolul mainilor incrucisate din parteneriatele buna, a imbratisarilor si a strangerilor de mana. Energia sa este a intelegerilor, cadourilor, promisiunilor de alianta, companionilor in iubire sau in afaceri dar si in casatorie. Exista multa energie de caritate si implicare cu grija buna atasata acestui simbol. Gebo este conectata cu Odin, Tatal Ceresc si cu Freyja, Mama absoluta. Gebo iti vesteste acum noi relatii ori o nastere ori o casatorie sau un aranjament de afaceri. Bucura-te !

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – Hagalaz : Hagalaz este runa perturbarii. Vremea este un aspect important al acestei rune, deci iti transmite sa te pregatesti cum se cuvine in fata furtunii, fulgerelor sau potopului. Pot aparea influente perturbatoare. O a treia parte intervine. Runa reprezinta grindina si poate fi legata de unele furtuni cu grindina neasteptate sau chiar la un element ce perturba ceva din viata ta. Cand apare Hagalaz, poate anunta o schimbare de directie totala pentru ca schimbarile fac parte din viata si dupa furtuna vine soarele.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – Inguz: Astăzi, runa Inguz te îndeamnă să îți îmbunătățești sănătatea și bunăstarea. Acordă-ți timp pentru tine, fă exerciții fizice și adoptă o alimentație sănătoasă. Energia acestei rune te va susține în eforturile tale de a trăi o viață mai echilibrată și mai armonioasă. Îngrijește-te și vei vedea cum toate aspectele vieții tale se vor îmbunătăți.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – PERTH (cu fata in sus). Runa sugereaza ca este pe cale sa inceapa un nou capitol din calatoria vietii tale. Cu toate acestea, nu este suficient sa te bazezi doar pe destin ca sa fii calauzit. Fa tot ce poti mai bun din abilitatile si cunostintele tale ca sa te asiguri ca acest urmator capitol este cat se poate de placut si plin de recompense. Fii constient de tine si bucura-te de experienta. Distreaza-te si relaxeaza-te inconjurat de placerile pe care viata le are de oferit pentru tine.

Continuarea Aici