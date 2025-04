Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Tu esti puternic sensibil si totodata puternic intelectual. Aceasta este o combinatie minunata si parte din ce te face un superstar. Pozitiile planetare azi te provoaca sa te gandesti cum sa combini cel mai bine aceste doua componente cheie din personalitatea ta. Te-ai gandit vreodata sa scrii ? Ar putea sa iti ofere echilibrul pe care il cauti. Incepe sa scrii si vezi daca ti se potriveste.

Horoscopul zilei TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Azi ai putea fi inclinat sa stai in pat cu cea mai noua carte best seller. Cine nu ar dori sa petreaca ziua asa ? Insa din pacate nu se va intampla. Planetele practic iti trag plapuma de pe tine si te zoresc sa te dai jos din pat. Este munca de facut. Si cel mai important, sunt oameni pe care trebuie sa ii vezi acum. Pune un semn de carte unde ai ramas, mai poate astepta. Lumea te asteapta si ea.

Horoscop azi GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Tu ai multe de oferit. Toata lumea apreciaza contributia ta. Totusi, nu a fost in stare sa iti oferi tie insuti suficient credit pentru tot ce ai realizat. Ar fi cazul sa dedici timp pentru a contempla de ce se intampla asta. Tu ai o mare nevoie de a fi iubit, dar mai intai trebuie sa te iubesti pe tine insuti. Prietenii si familia te sustin, dar tu esti cel mai mare sustinator al tau.

Horoscop zilnic RAC (22 iunie – 23 iulie)

Fie ca realizezi asta sau nu, exista un copil in tine ce are nevoie sa fie iubit si ingrijit. Tu esti mandru de persoana care ai devenit si este foarte bine sa fie asa. Insa tu esti rezultatul a ceea ce ai fost candva. Pozitiile planetare de azi iti sugereaza sa devii constient de toate partile din trecutul tau, si cele bune si cele mai putin bune. Numai dupa ce ai integrat toate elementele din tine poti deveni persoana care esti menita sa fii.

Horoscopul zilei LEU (24 iulie – 23 august)

Gandeste-te la ziua de azi ca la o binemeritata zi de odihna. Tu este de regula acea persoana spre care altii se indreapta cand au nevoie de consolare. Astazi, in ciuda tensiunii din aer, cuvintele tale par a nu avea niciun efect. Lasa alti oameni sa aiba grija de ei insisi mai bine. Tu poti petrece timp linistit citind o carte buna. Este mult mai relaxant decat sa te implici iar in dramele altora care sunt mai mult fictiune decat realitate.

Horoscop azi FECIOARA (24 august – 23 septembrie)

Astazi priveste cu atentie la tot ce se intampla pe planul de acasa. Gandeste in urma la ultimele luni si vei vedea cat de mult din atentia ta s-a dus spre munca in detrimentul celor dragi. Probabil ca exista anumite consecinte. Din fericire, cateva zile de conectare totala si profunda cu familia va reaseza lucrurile pe fagasul bun. Nu ii poti blama ca vor sa fie cu tine. Incearca sa ii rasfeti din belsug.

Horoscop zilnic BALANTA (24 septembrie – 23 octombrie)

Gandeste-te mult si intens inainte de a face angajamente. Sunt multe care se pot intampla acum, in special pe planul vietii amoroase. Este posibil ca o propunere sa vina spre tine. Vei sti cum vei raspunde ? Evenimentele te-ar putea face sa te simti ca si cum esti la o intersectie de drumuri, cand de fapt esti foarte clar angajat pe o directie anume. Cheia sta in increderea pe care o ai in instinctele tale si sa ramai fidel idealurilor tale.

Horoscopul zilei SCORPION (24 octombrie – 22 noiembrie)

Astazi vei fi ocupat. Cu toate acestea, tot ai putea incheia ziua cu biroul plin de lucruri de facut si nu pentru ca esti neproductiv ci pentru ca esti popular si munca ta este valorizata. Ti-ai putea dori uneori sa nu fii asa de valoros. Nu te mai stresa despre tot ce ai de facut. Nimeni nu se asteapta sa faci totul imediat. Odihneste-te. Si maine este o zi.

