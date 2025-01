Etalare rune pentru Berbec

Runa etalata – URUZ: Semnificatie PUTERE. Aceasta este runa finalurilor si noilor inceputuri. Este o runa a tranzitiei ce indica faptul ca viata pe care ai trait-o pana acum trebuie sa se schimbe pentru a face loc pentru o noua forma. Ai putea suferi o pierdere a unei relatii ce nu iti mai serveste sau a unei situatii de viata. Uruz iti reaminteste ca totul este un proces natural, totul e un inceput si un sfarsit permanent. Invata sa te adaptezi momentului, folosind puterea masculinitatii sau feminitatii ca suport si uita-te la toate oportunitatile care se ascund in spatele unei asa zise pierderi.

Etalare rune pentru Taur

Runa etalata – Wunjo : Fii fericit ! Pentru orice intrebi sau te gandesti, e bine sa stii ca perioada de intuneric din viata ta pe un subiect se incheie si un eveniment fericit este pe cale sa aiba loc. Viata ta intra, in sfarsit, intr-o perioada luminoasa pe care ai asteptat-o asa de mult. Runa te poate si anunta ca este timpul sa te uiti la lume cu ochi noi. Tine minte ca eforturile tale nu sunt in zadar, chiar daca uneori poate parea ca bunele intentii si fapte raman nevazute si nerecompensate. Tot binele pe care il pui in lume vine la tine mai devreme sau mai tarziu. Bucura-te de fructele pe care le meriti.

Gemeni

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Este un timp ideal pentru tine sa inveti abilitati noi de care vei avea nevoie. Timpul petrecut pentru educatie si invatat va fi foarte productiv. Primeste sfaturi cand ti se dau, in special de la mentori si cei mai in varsta. Ei sut aici sa te ajute sa capeti o perspectiva si o intelegere mai buna.

Rac

Runa etalata – EIWAZ (cu fata in jos). Trebuie sa gasesti timp sa te focusezi asupra sanatatii si sa iti incarci bateriile ca sa poti fi pregatit total pentru calatoria ce urmeaza. Fii atent sa nu ai totala incredere in toti prietenii noi sau in colegi. Unii pot avea motivatii care nu sunt in cel mai mare interes al tau. Oricum, paza buna trece primejdia rea si cu aceasta intelepciune vei putea rasuci situatiile in avantajul tau.

Leu

Runa etalata – Gebo: Aceasta runa simbolizeaza generozitatea. Cineva iti face un cadou sau poate faci un schimb de obiecte. Actiunea are un scop generos sau pecetluieste un parteneriat fructuos. Runa mai poate avea legatura cu relatiile si obligatiile si pe care fie care le are intr-o relatie.

Fecioară

Runa etalata – Hagalaz (inversata): Pot exista unele pericole neasteptate in spatele unor sarcini usoare, deci fii prudent. Unele pericole ascunse pot exista din lumea naturii. Partenerul sau amantul pot ascunde ceva de tine. Hagalaz este runa perturbarii. Vremea este un aspect important al acestei rune, deci iti transmite sa te pregatesti cum se cuvine in fata furtunii, fulgerelor sau potopului.

Balanță

Runa etalata – ISA : Aceasta runa iti comunca despre o perioada similara cu iarna : totul pare inghetat, oprit si scufundat in liniste. Planurile par a fi suspendate sau suspenda-le tu. Nu dispera : in viata intotdeauna exista un moment de gestatie de dinaintea nasterii. Aceasta pauza este cauzata mai degraba de circumstante externe decat interioare. Totusi, incearca sa vezi si ce aspecte interne te mentin si contribuie la aceasta pozitie si da-le drumul. Curata, elibereaza, lasa trecutul sa ramana in trecut. Asta va accelera procesul de deblocare si viitoare inflorire. Tine minte ca semintele dorm iarna sub pamantul inghetat. Dar nu inseamna ca nu exista sau ca nu vor inmuguri la momentul potrivit. Ai incredere in propriul tau proces si asteapta semnele regenerarii ce inevitabil vine.

Scorpion

Runa etalata – Jera: Aceasta runa simbolizeaza cicluri si indica faptul ca tu esti pe cale sa incepi unul nou. Poate ca te simti mai productiv si motivat acum sa incepi un capitol nou al vietii tale. Poate sa fie timpul potrivit sa faci curat in ceva din trecut ca sa faci loc la nou. Runa mai indica si un simbol pozitiv pentru crestere si fertilitate.

