Etalare zilnica RUNE mistice marti 11 martie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru marti 11 martie 2025

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Sowulu: Aceasta runa simbolizeaza energia, viata si fertilitatea. Caldura, pozitivitatea deriva din aceasta runa radianta. In mitologia Nordica, Soarele este descris ca un disc stralucitor, tras pe cer de un car la care este inhamat un lup. Intr-o zi, acest lup se va opri si va manca Soarele. Va fi ziua judecatii, Ragnarok!

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – TEIWAZ (cu fata in jos). Teiwaz acum indica o posibila relatie rupta cu cineva drag tie. Nu este vorba de un membru de familie ci de o relatie care si-a atins punctul de final. Dar mai inseamna si ca posibil ca comunicarea sa se fi erodat si sa fi aparut tendinta de a supra-analiza situatiile. Este timpul sa stati impreuna si sa discutati toate acestea, oricat de greu pare a fi.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – URUZ : Uruz este numele unui bivol preistoric disparut. Acest animal era puternic si curajos si a fost mereu scopul vanatorii oamenilor in vremurile preistorice. Intrucat runa este inversata la aceasta extragere, simbolizeaza o lipsa de provocare sau o lipsa de suficienta pregatire in fata unei provocari. Mesajul este sa ajungi adanc in tine pentru a gasi puterea de care ai nevoie sau sa iesi din rutina uzuala ca sa faci fata la ceea ce pare a fi o situatie fara speranta.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – ANSUZ (cu fata in sus). Poate cauti raspunsuri la intrebarile pe care ti le-ai pus de mult timp. Raspunsurile sunt deja acolo pentru ca tu sa le vezi. Uita-te dupa semne si confirmari in jurul tau. Chiar daca nu vezi acum mesajele, calauzirea va veni spre tine prin vise.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – EIWAS (cu fata in sus). Viata este ca o calatorie. Poti sti incotro te indrepti dar nu stii ce vei vedea pe drum sau ce vei gasi in calatoria ta. Asigura-te ca ai harta corecta. Nu te teme sa abandonezi planuri care s-au facut deja ca sa lasi loc unui plan mai bun care sa te duca la succes. Fiecare om de succes iti poate spune ca uneori este nevoie sa faci un pas in spate ca sa permiti urmatoarea miscare si schimbare sa se intample pentru binele tau. Bucura-te de drum si nu fii prea mandru sa ceri ajutor la nevoie.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – DAGAZ (cu fata in sus). Schimbarea poate fi infricosatoare dar cum ai putea experimenta lucruri noi si sa fii maxim din ce poti fi, fara sa iti maresti limitele si sa iti expandezi orizonturile ? Iti datorezi tie si celor apropiati sa devii cea mai buna versiune a ta.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – EHWAZ : Runa germanica Ehwaz semnifica miscare, progres si este asociata cu calul. Aceasta runa transmite celui ce o primeste faptul ca urmeaza vremuri de transformare si de schimbare benefica si necesara in sensul de progres si dezvoltare. Fa fata tranzitiei care este fireasca in viata si permite ca tot ce este vechi si nefolositor sa iasa cu gratie din viata ta. Nu opune rezistenta.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – Isa: Acum este timpul să-ți încetinești ritmul și să te concentrezi pe aspectele interioare ale vieții tale. Runa Isa sugerează că liniștea și meditația îți vor oferi răspunsurile de care ai nevoie.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – LAGUZ (cu fata in sus). Asa cum bolovanul din rau impiedica progresul apei dar apa se va misca mai repede in jurul obstacolului, la fel si pentru tine un timp suplimentar dat prin anumite intarzieri poate fi calea de a primi raspunsuri cu privire la drum. Intuitia ta iti va servi bine daca ai curaj sa o asculti.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Mannaz: Concentreaza-te pe relatiile tale cu ceilalti. Mannaz te indeamna sa colaborezi si sa te conectezi cu cei din jur. Poti descoperi ca sprijinul unei echipe este esential pentru succesul tau. Incearca sa asculti mai mult si sa vorbesti mai putin.

