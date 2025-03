Etalare zilnica RUNE mistice luni 3 martie 2025. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru luni 3 martie 2025

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

ETALARE RUNE pentru BERBEC

Runa etalata – Eihwaz : Aceasta runa iti da un sfat valoros, anume sa manifesti acum rabdare si perseverenta si sa nu renunti la ceva ce ai inceput. Nu ceda, nu de indoi de tine sau de proiect ori relatie, pentru ca exista si necesitatea obstacolelor ca sa fii testat, nu ca sa renunti. Trebuie sa inveti sa depasesti obstacolele, dar nu prin abandon ci prin propria judecata si rezistenta in fata lor. Intareste-ti viziunea in viitor in timp ce stai in prezent. Intuitiv vei sti care iti sunt cele mai bune decizii ca sa previi consecinte nedorite.

ETALARE RUNE pentru TAUR

Runa etalata – GEBO (cu fata in sus). Relatiile si conexiunile dintre oameni sunt proeminente acum. Este un timp pentru a promova armonia si echilibrul din familia extinsa. Este si un timp ideal sa oferi cadoul iertarii si smereniei celor pe care ii iubesti si la care tii. Fii generos cu familia ta si cu cei iubiti.

ETALARE RUNE pentru GEMENI

Runa etalata – HAGALAZ: Runa germanica Hagalaz semnifica puterile elementale, semnifica conceptul de distrugere si este asociata cu grindina. Aparitia acestei rune anunta faptul ca sunt posibile zdruncinaturi in realitatea ta curenta, in munca in relatie sau mai ales in credintele tale. Dar nu esti deloc neajutorat iar solutiile sunt total la indemana ta. Uneori ai nevoie de o grindina ca sa stii cat esti de puternic cu adevarat. Si dupa orice distrugere urmeaza o refacere cu rezultat mai bun ca inainte, moment la care vei intelege de ce a fost nevoie de ea.

ETALARE RUNE pentru RAC

Runa etalata – Laguz: aceasta runa simbolizeaza emotiile si lucrurile din mintea subconstienta. Ganduri ascunse si trairi ies acum la suprafata si este timpul sa fii atent la adevar. Nu te sfii in fata intuitiei tale si a emotiilor, in schimb foloseste-le ca pe un ghid. Ai putea sa faci faci o munca sau miscare fizica pentru a curata emotii grele.

ETALARE RUNE pentru LEU

Runa etalata – Perth : Iata un sfat de la aceasta runa : dorinta de a rezolva si solutiona totul nu duce mereu la ceva bun. Realizeaza-ti pozitia intr-un moment atemporal, in care nu exista trecut si nici viitor, ca sa ramai in aici si acum. Doar aici poti sti sigur ca totul este in ordine. Doar de aici poti accesa viitorul. Acest moment nu dureaza mult dar este necesar. Este bine sa existe in viata ta putina nesiguranta ca sa nu te mai ascunzi intr-un trecut neproductiv. Acum, cand un nou viitor se naste, te vei bucura de un nou stil de viata. Nu forta acest proces, dar nici nu interfera cu el.

ETALARE RUNE pentru FECIOARA

Runa etalata – RAIDO : Aceasta runa este legata de comunicare si armonia dintre doua elemente. Deseori semnaleaza posibilitatea unei calatorii, fie concret in plan fizic fie in interiorul si adancimea fiintei tale. Asemenea calatorie are drept scop vindecarea de sine sau schimbarea propriei persoane. Raido te sfatuieste sa moderezi orice exces in viata. Poate ca va avea loc o uniune neasteptata sau poate te vei reuni cu cineva apropiat cu care nu te-ai vazut demult. Sau poate ca o reuniune prezisa de Raido se refera la anumite aspecte interne din tine ce au fost in conflict de ceva vreme.

ETALARE RUNE pentru BALANTA

Runa etalata – WUNJO (cu fata in sus). Wunjo sugereaza ca vine o perioada de bucurie si fericire pentru tine. Exista potentialul sa fie o perioada memorabila a vieti tale dar nu uita sa impartasesti norocul tau cu cei din jur, chiar daca nu vezi niciun beneficiu din faptul ca faci asta.

ETALARE RUNE pentru SCORPION

Runa etalata – BERKANA : Berkana reprezinta copacul mesteacan. Mesteacanul este simbolul reinnoirii, renasterii, nasterii, cresterii si fertilitatii. Este o runa ce transmite veselie si anunta rezultate bune din actiunile pe care le-ai facut. Este o runa despre si pentru familie si a unei gospodarii bune si prospere.

ETALARE RUNE pentru SAGETATOR

Runa etalata – Eihwaz: Runa Eihwaz simbolizeaza maretul Copac al Invierii (tisa). El sta semet pe un camp inzapezit. In jurul sau pare pustiu si, totusi, tisa ramane supla si puternica. Tisa este un copac puternic, rezistent, care ramane verde inclusiv iarna. Boabele lui rosii semnifica viata si refuzul constant de a ceda in fata greutatilor.

ETALARE RUNE pentru CAPRICORN

Runa etalata – Fehu: Fehu poate atrage atentia cu privire la datorii. Daca ai bani de dat cuiva, ar fi mai bine sa le platesti. Nu lasa datoriile sa se faca si mai mari. Fehu este simbolul puterii care vine din succesul in plan financiar.

ETALARE RUNE pentru VARSATOR

Runa etalata – HAGALAZ. Semnificatie : PERTURBARE. Poate ca te gasesti inconjurat de evenimente negative aflate aparent in afara controlului tau. Aceasta runa iti indica posibilitatea ca tu sa te temi de o zdruncinatura in realitatea ta, in siguranta ta, in munca ta, in relatiile sau credintele tale. Este necesar sa realizezi ca tu nu esti o victima a circumstantelor externe. Tu iti creezi propria realitate, natura ta proprie creaza ceea ce se intampla, ca atare nu esti neajutorat. Cu atentie examineaza situatiile din jurul tau si propriile tale credinte si atitudini despre ele si spre ele. Runa Hagalaz te informeaza ca tu detii solutiile in propriile tale maini.

ETALARE RUNE pentru PESTI

Runa etalata – Kenaz: Ceva (sau cineva) iti va lumina drumul catre solutia la o problema ce treneaza de multa vreme. Dar iluminarea si claritatea nu vin fara sacrificiu. De multe ori este un pret pe care trebuie sa-l platesti. Nu este neaparat dureros, dar poate fi renuntarea la ceva. Este vorba de ceva asemanator Marului Cunoasterii din cartea Genezei.

Sursa: Sfatul Parintilor