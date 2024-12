Etalare zilnica RUNE mistice joi 19 decembrie 2024. Mesaje din magia supranaturalului

Runele sunt considerate alfabetul zeilor si sunt seturi de simboluri gravate pe pietre, lemn sau sticla ce reprezinta semne sacre care sunt conectate cu lumea supranaturalului. Ele au provenienta din triburile nordice si germanice si dateaza inca din secolul 1. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru joi 19 decembrie 2024

In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor. Zeul Odin a facut acest urias sacrificiu plin de chin si risc pentru sine pentru ca stia ca runele transmiteau mesaje adanci, fiind punti de comunicare intre supranatural si natural, iar daca putea intelege aceste mesaje ar fi dobandit intelepciune profunda si putere nelimitata. Zeul si oamenii sai puteau folosi runele ca vraja pentru protectie si succes pentru ca ele erau simboluri izvorate din sursa destinului.

De aceea, inca din primul secol popoarele germanice au folosit runele atat pentru scris cat mai ales pentru virtutile lor metafizice si de natura magica.

Este un instrument foarte valoros pentru cei ce cauta intelegere mai profunda a situatiilor, predispozitii sau raspunsuri subtile la o intrebare. Runele nu iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas.

Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.

Fiecare runa are mai multe semnificatii si un element comun intre acestia iar interpretarea etalarilor este variata si are la baza exact semnificatia acestor pietre magice.

Berbec

Runa etalata – GEBO. Se anunta si este posibila o uniune. Totusi, nu o transforma intr-o uniune totala, tine o parte din tine si pentru tine. Lasa vanturile divinitatii sa sufle INTRE tine si partenerul tau. Asa este cel mai bine pentru amandoi.

Taur

Runa etalata – Hagalaz: Astazi, vei simti ca lucrurile nu merg conform planului, dar nu te descuraja. Haosul aparent este doar inceputul unor schimbari necesare care vor aduce noi oportunitati in viata ta.

Gemeni

Runa etalata – Inguz: Inguz îți aduce o perioadă de stabilitate și siguranță. Acum este momentul să te concentrezi pe crearea unui mediu confortabil și armonios acasă. Investițiile în locuința ta și în relațiile de familie vor aduce beneficii pe termen lung. Energia pozitivă a acestei rune te va ajuta să îți construiești un refugiu de pace și fericire.

Rac

Runa etalata – Laguz: Aceasta runa reprezinta viata, apa, promisiunea. Laguz reprezinta apa curgatoare care vindeca, regenereaza si sustine viata, dar care poate fi si periculoasa. Laguz aduce schimbarea si incertitudinea. Orice se poate intampla. Totul este misterios, insa trebuie sa mergi cu valul.

Leu

Runa etalata – Perth: Sub influenta runei Perth, vei avea o zi plina de surprize. Fie ca este vorba de o veste neasteptata sau de o descoperire personala, fii pregatit sa iti ajustezi planurile si sa te adaptezi la noile circumstante. Incearca sa vezi partea pozitiva a evenimentelor imprevizibile.

Fecioară

Runa etalata – Raido: Aceasta runa simbolizeaza drumul personal. Mesajul este ca opririle de-a lungul drumuli sunt mai putin importante decat calatoria in sine. Conform mitologiei norvegiene, cursul unei vieti este determinat de trei surori tesatoare numite “Norne”. Ele traiesc la baza Arborelui Lumii. Cele trei surori tes destinele intregii omeniri. Prima sora, Urdr (a deveni), invarte firele destinului fiecaruia. A doua sora, Verdandi (a fi), masoara firele. Iar a treia sora, Skuld (a veni), taie firul. Pentru ca nu stii cat masoara firul si cand il va taia cea de-a treia sora, bucura-te de fiecare moment de pe parcursul vietii.

Balanța

Runa etalata -Teiwaz:Runa Teiwaz sugerează că ai nevoie de disciplină și rigoare în abordarea sănătății tale. Fii atent la dieta ta și nu neglija exercițiile fizice. Adoptarea unui program regulat de activitate fizică și alimentație echilibrată te va ajuta să te simți mai energic și să îți menții sănătatea pe termen lung.

Scorpion

Runa etalata – Wunjo: Confort, placere si bucurie, acestea sunt mesajele transmise de runa Wunjo. Relatiile cu familia si cu prietenii sunt armonioase si prospere. Succesul vine din intelegerea unui lucru foarte important: valoarea oamenilor de langa tine.

Săgetător

Runa etalata – Berkana (inversata): Influenta BERKANA te incurajeaza sa iti ingrijesti spiritul si sa cauti echilibrul interior. Aceasta este o perioada ideala pentru introspectie si meditatie, pentru a-ti descoperi adevaratele dorinte si obiective. Permite-ti sa te vindeci si sa cresti din interior spre exterior.

Capricorn

Runa etalata – Eihwaz : O situatie de care esti interesat are anumite obstacole sau intarzieri. Vrei sa mergi inainte cu viteza, ceea ce este de inteles. Totusi, lasa-ti energia creativa sa te duca mai depaerte insa cu rabdare si in timpul potrivit. Dificultatile pe care le poti experimenta au un efect beneric si intarzierea poate sa duca la ceva necesar pentru aceasta situatie, chiar daca e greu de crezut acum.

