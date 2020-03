Efecte COVID-19. NETFLIX, somat de Uniunea Europeană să-şi limiteze serviciul pentru a evita colapsul internetului

Oficialii Uniunii Europene sunt îngrijoraţi de consumul uriaş de internet, în contextul în care multe ţări se văd nevoite să se izoleze pentru a lupta cu răspândirea coronavirusului, când sute de milioane de persoane lucrează de acasă iar şi mai mulţi copii nu merg la şcoală.

Comisarul european Thierry Breton, care este responsabil pentru piaţa internă şi servicii a UE, a anunțat miercuri seară, pe Twitter, că a vorbit cu CEO-ul Netflix Reed Hastings. Breton le cere oamenilor şi companiilor "să folosească versiunea standard când rezoluţia înaltă (HD) nu este necesară" pentru a asigura acces la internet tuturor.

Important phone conversation with @ReedHastings, CEO of @Netflix



To beat #COVID19, we #StayAtHome



Teleworking & streaming help a lot but infrastructures might be in strain.



To secure Internet access for all, let’s #SwitchToStandard definition when HD is not necessary.