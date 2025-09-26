Dumitru Dumbravă, general în rezervă, fost șef al Direcției Juridice din cadrul Serviciului Român de Informații, a murit la 53 de ani, în urma unor mai multe probleme de sănătate cu care s-a luptat ani la rând.

Dumbravă a fost spitalizat timp de mai multe săptămâni la spitalul SRI, era pus sub tratament medicamentos în lupta cu o boală grea.

În urma cu mai multe săptămâni a fost trimis in judecata de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul lui Florian Coldea, alaturi de fostul prim adjunct al Serviciului Roman de Informatii

Conform unor surse, mai sunt si alte dosare disjunse.

Florian Coldea și Dumitru Dumbravă, deconspirați chiar de intermediarul care le racola clienții. Cum acționa caracatița creată de generalul ”Negru”

Generalul Dumitru Dumbravă urma să acorde un interviu pentru Realitatea Plus legat de informații din acest dosar dar și despre controversele care care au existat în tot acest timp despre cariera sa și despre relația pe care a avut-o cu Florian Coldea.

El era dispus să ofere aceste informații imediat după externarea sa, a spus jurnalistul Realitatea Plus Alessia Păcuraru.