Starea de mahmureală poate dura până la 24 de ore, mai ales dacă nu este tratată. În funcție de cum încerci să o previi, dar și de cum reacționezi la trezire, poți să scurtezi această stare. Durata mahmurelii poate avea legătură cu mai mulți factori, cum ar fi greutatea corporală, dar și cantitatea de alcool consumată. Un ficat sănătos, de exemplu, poate avea nevoie de o oră pentru a metaboliza 10 ml de alcool pur.