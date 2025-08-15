Dulceața de zmeură. Ce trebuie să faci ca să elimini semințele și să obții cea mai fină dulceață
Dulceața de zmeură de casă e acel deliciu pe care îl vrei dimineața. Rețeta fără semințele care te deranjează! Iată cum se prepară!
Ingrediente:
500 g zmeură proaspătă sau decongelată
2–3 linguri de miere sau zahăr brun
Sucul de la o jumătate de lămâie
Mod de preparare:
Spală bine zmeura, dacă este proaspătă. Dacă folosești zmeură congelată, las-o să se dezghețe complet.
Pasează fructele cu o furculiță sau folosește un blender de mână pentru a obține un piure omogen.
Strecoară piureul printr-o sită fină. Folosește o lingură sau o spatulă pentru a presa cât mai mult piure fără semințe prin sită. Ce rămâne în sită (semințe și coji) se aruncă. Vei obține un piure fin și catifelat.
În piureul rezultat adaugă zeama de lămâie și mierea sau zahărul, începând cu 2 linguri. Gustă și ajustează după preferință.
Toarnă amestecul într-o crăticioară cu fund gros. Pune pe foc mediu, amestecând continuu.
Când începe să fiarbă, redu focul și lasă la fiert 20–25 de minute, amestecând des pentru a nu se lipi. Dulceața se va îngroșa treptat.
Test: pune puțină dulceață pe o farfurie rece. Dacă rămâne fermă și nu curge, e gata. Dacă e încă lichidă, mai lasă câteva minute pe foc.
Toarnă dulceața fierbinte în borcane de sticlă sterilizate, închide-le ermetic, întoarce-le cu capacul în jos timp de 10 minute, apoi lasă-le să se răcească. Păstrează-le într-un loc răcoros și întunecat.
Prăjitura Maria, desertul ideal cu ocazia aniversării onomasticii. Trebuie să-l pregătești pentru cei dragi