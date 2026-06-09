Drama unei mame: mai lipsesc 36.000 de euro pentru operația care i-ar putea salva copilul. Kaplan are nevoie urgentă de o operație în SUA

Sursă: Realitatea.net

O mamă din București trăiește, în aceste zile, cea mai grea cursă contra timpului. Nu pentru o vacanță, nu pentru o dorință personală și nici pentru un confort pe care și l-ar dori pentru ea. Ci pentru șansa copilului ei de a ajunge la o operație care i-ar putea salva viața.

Kaplan are nevoie urgentă de o intervenție în America, iar până pe 12 iunie familia trebuie să achite un avans de 80.000 de euro pentru ca ușa spitalului să se deschidă. Până acum, oamenii au reușit să strângă o parte importantă din sumă, însă timpul rămas este foarte scurt, iar diferența încă este uriașă pentru o singură familie.

„Mi-e frică. Foarte frică”

Mama băiatului, Nevenka Marlys, spune că a încercat luni întregi să fie puternică. Pentru copilul ei, pentru familie, pentru toți cei care îi întreabă zilnic dacă mai rezistă. Dar acum recunoaște că frica începe să o copleșească.

„Mi-e frică. Nu spun asta des. De luni întregi încerc să fiu puternică pentru fiul meu, pentru familia noastră și pentru toți cei care ne întreabă zilnic cum suntem și dacă mai rezistăm. Dar în seara asta mi-e frică. Foarte frică. Mi-e frică să mă uit în calendar și să văd că au mai rămas doar 6 zile până la termenul limită primit. Mi-e frică să fac aceleași calcule iar și iar și să văd că încă nu am ajuns unde trebuie. Mi-e frică să nu reușim la timp.” În spatele acestor cuvinte nu este doar disperarea unei mame. Este oboseala acumulată în luni întregi de luptă, de telefoane, de speranțe și de nopți în care fiecare minut a însemnat încă o încercare de a găsi o soluție. Ea spune că fotografia copilului ei spune mai mult decât orice explicație medicală.

„Priviți această fotografie. Aceasta este lupta lui, durerea din spatele fiecărui zâmbet. Pentru el, puiul nostru, încercăm să facem imposibilul.”

Operația care poate schimba viața lui Kaplan

Pentru ca intervenția să poată avea loc, familia trebuie să plătească avansul de 80.000 de euro până pe 12 iunie. Până acum, datorită donațiilor, s-au strâns zeci de mii de euro, însă suma rămasă continuă să fie greu de atins într-un timp atât de scurt. Mama lui Kaplan spune că a învățat, în toată această perioadă, cât de mult poate însemna solidaritatea oamenilor.

„Datorită vouă am reușit să strângem deja 44.000 €, însă încă ne mai lipsesc 36.000 €. Pentru o singură familie, suma aceasta este uriașă. Dar în lunile acestea am învățat că atunci când oamenii se adună și aleg să ajute, lucrurile care par imposibile pot deveni posibile. Vă rugăm, de la părinte la părinte, nu treceți mai departe. Dacă puteți, faceți o donație. Iar dacă nu puteți ajuta financiar, un simplu Distribuie poate duce povestea noastră mai departe și ne poate apropia de șansa de care Kaplan are nevoie.”

Fratele lui Kaplan: „Îl văd când încearcă să zâmbească”

Și fratele lui Kaplan a ales să vorbească public despre drama prin care trece familia. Nu cu fraze elaborate și nici cu explicații medicale complicate. Ci simplu, sincer, exact așa cum simte.

„Eu sunt fratele lui Kaplan. Nu știu să scriu postări care să convingă oamenii. Nu știu să cer bani. Nu știu să explic operații și diagnostice. Știu doar că îmi văd fratele luptând și mă doare că trebuie să treacă prin asta.”

Băiatul spune că îl vede zilnic pe Kaplan încercând să fie puternic, chiar și atunci când durerea devine greu de suportat.

„Îl văd când îl doare. Îl văd când obosește. Îl văd când încearcă să zâmbească, deși nu îi este ușor. Și o văd pe mama noastră, Nevenka Marlys, cum stă până târziu în noapte și calculează iar și iar, încercând să găsească soluții.”

Familia spune că orice ajutor contează. O donație mică, o distribuire sau chiar un comentariu pot duce povestea lui Kaplan mai departe, către oameni care ar putea să ajute.

„Dacă fiecare dintre noi ar dărui doar 10 lei, am putea transforma disperarea unei mame în speranță.”

În aceste zile, pentru familia lui Kaplan fiecare oră contează. Fiecare distribuire poate însemna încă o persoană care vede povestea lor. Și poate exact omul care poate face diferența.

Cum se pot face donațiile