Realitatea PLUS

SURSĂ: Realitatea PLUS

Deși timid în fața camerelor de filmat, George este îndrăgit de toată lumea. La cei 17 ani ai lui, se împarte între școală, muncă și voluntariat. Bani nu a avut niciodată, iar la muncă a mers cu tatăl său încă de copil. De patru ani însă, adolescentul muncește singur. Ambii părinți s-au îmbolnăvit, iar pe lângă mâncare, George aduce zi de zi acasă și medicamente.

Întrebat de ce muncește, George spune că „pentru familie, ca să nu mai fim săraci. Reușeam, dar greu. Sunt foarte multe care trebuie”.

George parcurgea pe jos peste 15 kilometri, dar o bicicletă primită recent printr-o donație l-a salvat.

Este la școală, în clasa a IX-a, și spune că-și dorește să lucreze.

După ce cumpară legumele din piață, la prețuri de producător, George se așază pe treptele unei pizerii. Sunt zile când stă și câte zece ore acolo pentru a face rost de cât mai mulți bani.

„Zece ore sau opt, depinde cum e programul”, a spus băiatul de 8 ani, care vinde salata, ardei capia, cartofi și altele.

Despre cât căștigă, George spune că „cel mai mult 700 lei... I-am dat mamei 4 milioane și eu mi-am luat un telefon de 3 milioane înainte. Ca să pot să văd ceasul, să pot să vin. Înainte când nu aveam, mai pierdeam orele”.

În timpul liber, George merge la biserica din localitate. Îl ajută pe preot la treabă și este răsplătit pentru munca sa.

O doamnă spune că îl cunoaște „de vreo doi trei ani de cand era mai mititel, venea, vindea nuci, ca sa faca un banut in plus. Este un băiat cuminte”.

Mai mult, adolescentul face și voluntariat. Toată vara a vândut baloane, iar banii strânși au ajuns la alți copii nevoiași. Reprezentanții asociației au aflat târziu situația financiară a băiatului, iar acum încearcă să îl ajute.

„Speram să nu vină prima zapada peste ei. Deja ploua in casa, e nevoie urgenta pentru a pune acoperisul. George face la noi voluntariat de jumătate de an. Nu ne-a spus niciodata ce probleme are acasa, venea, pur și simplu, impreuna cu noi si vindea baloane pentru a castiga sa-i ajutam pe ceilalti. Fără să câștige nimic”, spun cei de la asociație.

„E sprijinul nostru. Tare cuminte! Mai ceva ca tatăl său. A văzut că e tatăl bolnav și s-a dus să vândă. A venit o furtună, că eram necăjiți, a venit plafonul pe copii... A fost jale atunci”, a mărturisit mama lui George, Anca Ștefaniu.

Băiatul mai are 11 frați, însă în casa cu doar două camere din satul Cornești mai locuiesc acum doar șase membrii ai familiei.