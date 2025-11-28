Comisia Europeană a explicat ce va face în legătură cu reformele pe care guvernul Bolojan are termen până astăzi să le pună în aplicare, dacă vrea să nu piardă circa 800 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Chiar dacă șansele ca angajamentele să fie respectate sunt reduse, oficialii europeni au păstrat, deocamdată, un ton neutru.