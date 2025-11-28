Dominic Fritz, reacție halucinantă: îi mulțumește lui Moșteanu pentru demisie și afirmă că a fost un ministru „integru”
Liderul USR, Dominic Fritz, reacție absolut halucinantă după demisia lui Ionuț Moșteanu de la conducerea Ministerului Apărării Naționale, pe fondul unui uriaș scandal legat de diploma sa de studii. Deși există suspiciuni serioase privind ocuparea unor funcții guvernamentale fără a avea studiile necesare, Fritz afirmă că Moșteanu a fost un ministru „integru”.
"Am un mare respect pentru decizia lui Ionuț Moșteanu de a se retrage din funcția de ministru al Apărării Naționale.
A fost un ministru integru, implicat și respectat de parteneri internaționali. (...) Este un om corect, un tată mândru și a ales să se implice cu curaj atunci când alții au preferat să nu se expună," a scris Dominic Fritz.