„Cu durere fără margini, grupul Armani anunță dispariția creatorului, fondatorului și motorului său neobosit. Domnul Armani, așa cum a fost întotdeauna numit cu respect și admirație de angajați și colaboratori, s-a stins liniștit, înconjurat de cei dragi. A lucrat neobosit până în ultimele zile”, a anunțat casa sa de modă într-un comunicat, Corriere della Sera.

În urmă cu câteva săptămâni, simbolul modei contemporane a fost internat în spital cu o infecție pulmonară.

Ulterior, starea sa de sănătate s-a agravat, fiind nevoit să se retragă din lumina reflectoarelor, acesta fiind și motivul pentru care a ratat prezentarea colecției Armani din luna iunie.

Potrivit presei italiene, anul trecut Giorgio Armani a avut o problemă de sănătate care l-a obligat să se interneze în spital, dar la doar trei zile după externare a participat la lansarea de vară a noii sale colecții și a ținut să își salute invitații după spectacol.