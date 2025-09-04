Doliu în comunitatea științifică. A murit primul director științific al Institutului de Hidrologie

Marinela Simota și-a pus o amprentă neegalabilă în hidrologia din România și din străinătate
O veste tristă a îndurerat comunitatea științifică din România. Marinela Simota, doctor în hidrologie și primul director științific al Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, s-a stins din viață după o grea și nemeritată suferință. Colegii au omagiat-o pe cea care și-a pus „o amprentă neegalabilă în hidrologia din România și din străinătate”.

"Marinela Simota a fost un om de ştiinţă în adevăratul sens al cuvântului, care a parcurs toate treptele cercetării ştiinţifice cu dăruire și modestie. În fiecare etapă a activităţii sale, a lăsat în urmă lucrări de mare valoare şi de mare importanţă practică.
 
Nu vom uita faptul că d-na Marinela Simota a fost un cercetător cunoscut pe plan internaţional, care a reprezentat România la numeroase întâlniri internaţionale.
 
De asemenea, ne vom aduce aminte cu pioșenie de calităţile deosebite ale d-nei Marinela Simota ca dascăl, contribuind la formare multor generații de cercetători," se arată într-o postare a INHGA.
 
 