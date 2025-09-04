"Marinela Simota a fost un om de ştiinţă în adevăratul sens al cuvântului, care a parcurs toate treptele cercetării ştiinţifice cu dăruire și modestie. În fiecare etapă a activităţii sale, a lăsat în urmă lucrări de mare valoare şi de mare importanţă practică.
Nu vom uita faptul că d-na Marinela Simota a fost un cercetător cunoscut pe plan internaţional, care a reprezentat România la numeroase întâlniri internaţionale.
De asemenea, ne vom aduce aminte cu pioșenie de calităţile deosebite ale d-nei Marinela Simota ca dascăl, contribuind la formare multor generații de cercetători," se arată într-o postare a INHGA.