Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu a taxat-o pe ministra de Externe Oana Țoiu, după reacția acesteia privind participarea foștilor premieri social-democrați Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la o ceremonie desfășurată în China, la care au fost prezenți inclusiv Vladimir Putin și Kim Jong-un. Menționând faptul că este vorba, până la urmă, de opțiunea personală a celor doi, liderul interimar al PSD a subliniat faptul că reacția lui Țoiu ar fi fost mult prea emoțională.