Olaniyi Raji, cunoscut sub numele de Baba Atoli, a murit după ce s-a luptat cu o boală necruțătoare.

Actorul Baba Atoli a devenit celebru pentru rolurile din serialele de televiziune. În mai a solicitat sprijin financiar într-un interviu, pentru a urma tratament.

Vestea morții sale a fost anunțată de Foluke Daramola, actrița, care a susținut strângerile de fonduri pentru tratamentul său, și-a anunțat decesul într-o postare pe Instagram joi.

Olaide Raji, soția sa, a povestit, de asemenea, lupta pe care o ducea actorul cu boala.

„Aceasta boală a început în mai 2021. Am crezut că este un lucru minor când a început, așa că l-am dus la un spital unde a petrecut patru zile. După aceea, l-am adus acasă cu speranța că și-a revenit complet.

Cu toate acestea, câteva zile mai târziu, am observat că starea lui s-a înrăutățit. În acest moment, oamenii au recomandat ca el să fie dus la Centrul Medical Federal (FMC) din Abeokuta, ceea ce am făcut.

La FMC Abeokuta i-au fost făcute mai multe teste și am cheltuit mulți bani, dar cu câteva zile înainte de operație, spitalul a început greva. Am crezut inițial că greva va fi anulată după câteva zile, dar a persistat. Până la urmă am făcut operația și l-am luat acasă.

Boala, însă, a reapărut din nou. Avem nevoie de sprijinul nigerienilor pentru a ne asigura că nu va muri. Nu vreau să devin văduvă.”, a mărturisit soția actorului.

Moartea lui Baba Atoli survine la aproximativ o săptămână după dispariția actorului și regizorului Yinka Ogundaisi.