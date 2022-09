Starr a murit din cauza unor complicaţii în urma unei intervenţii chirurgicale, potrivit unei declaraţii a familiei sale.

"Suntem profund întristaţi de pierderea tatălui şi bunicului nostru drag şi iubitor, pe care l-am admirat pentru etica sa prodigioasă de muncă, dar care şi-a pus întotdeauna familia pe primul loc. Iubirea, energia, simţul umorului ataşant şi interesul amuzant pe care tata l-a manifestat faţă de fiecare dintre noi au fost cu adevărat speciale şi preţuim numeroasele amintiri minunate pe care am putut să le trăim alături de el", a declarat fiul lui Starr, Randall, în declaraţia dată în numele copiilor săi.

Starr, care a fost membru al echipei de apărare a fostului preşedinte Donald Trump în timpul primei puneri sub acuzare, a fost, de asemenea, preşedinte al Universităţii Baylor din 2010 până în 2016.

"Judecătorul Starr a fost un slujitor public dedicat şi un susţinător fervent al libertăţii religioase care permite instituţiilor bazate pe credinţă, cum ar fi Baylor, să înflorească", a declarat marţi preşedintele Baylor, Linda Livingstone, într-o declaraţie.

Un republican conservator, investigaţiile lui Starr asupra lui Clinton au început când a fost numit de o comisie federală de apel în 1994 ca avocat independent în ancheta privind implicarea preşedintelui de atunci şi a lui Hillary Clinton în scandalul imobiliar Whitewater.

În cele din urmă, soţii Clinton nu au fost urmăriţi penal în acel caz, dar investigaţia lui Starr privind afacerile soţilor Clinton s-a extins mai târziu pentru a include acuzaţiile de hărţuire sexuală ale Paulei Jones, iar această anchetă a dus la conducerea de către Starr a investigaţiei privind relaţia preşedintelui cu Monica Lewinsky.

Afacerea Lewinsky a dus, în cele din urmă, la punerea sub acuzare a lui Clinton pentru două acuzaţii de minciună sub jurământ în faţa unui mare juriu federal şi obstrucţionarea justiţiei, deşi a fost achitat de Senat în februarie 1999 şi şi-a îndeplinit restul mandatului.

Scandalul a dominat Washingtonul şi o mare parte a presei timp de mai bine de un an, iar atât Starr, cât şi Clinton au fost numiţi de Time's ”Men of the Year” în 1998.

Ancheta lui Starr a fost considerată o reflectare a unei epoci de partizanat din ce în ce mai acerb, dublat de un interes de tip tabloid pentru viaţa personală a politicienilor. În special, raportul lui Starr prezentat Congresului cu privire la această afacere a fost criticat pentru că conţinea numeroase detalii picante despre relaţia sexuală dintre Clinton şi Lewinsky.

Starr a respins acuzaţiile potrivit cărora urmărirea lui Clinton ar fi fost motivată politic.

"Am fost desemnat să fac o treabă de către procurorul general, şi anume să aflu dacă au fost comise infracţiuni în acest proces de hărţuire sexuală (Paula Jones)", a declarat Starr la acea vreme. "Întreaga idee de justiţie egală în faţa legii înseamnă că trebuie să joci după reguli. Nu are nimic de-a face cu subiectul de bază. Pur şi simplu spui adevărul", a adăugat el.

El a renunţat la funcţia de consilier independent în octombrie 1999, invocând "politizarea intensă a procesului de consiliere independentă".

Lui Starr îi supravieţuieşte soţia sa, Alice, cu care s-a căsătorit în 1970, şi trei copii.