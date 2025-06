Potrivit sursei citate, în perioada mandatului său Radio România a trecut printr-o transformare pentru a se adapta la cerinţele apărute în domeniu. De asemenea, tot atunci, Radioul public a avut, la iniţiativa sa, o serie de acţiuni la nivel internaţional, inclusiv legate de aderarea României la NATO şi Uniunea Europeană.

Dragoş Şeuleanu a parcurs toate etapele profesionale în cadrul instituţiei, de la redactor la funcţia de preşedinte - director general. A fost absolvent al Academiei de Studii Economice, iar în anul 2003, la 75 de ani de la înfiinţarea Societăţii Române de Radiodifuziune, a fost decorat de preşedintele României cu Ordinul Naţional "Serviciul Credincios".

Marina Alășan a anunțat un mesaj emoționant pe contul său de socializare, exprimându-și regretul profund pentru pierderea colegului ei de breaslă.

"Sunt bulversată…

Dragoș Șeuleanu e primul coleg din grupa noastră de studenți, care se stinge…

Am împărtit impreună cei 4 ani de studiu, am tremurat la aceleași examene, am si învătat împreună, uneori…, am fost amândoi jurnaliști-studenți, colaborând la aceeași Redacție de tineret a Radiodifuziunii Române - instituție pe care Dragos a ajuns să o și conducă, la un moment dat. Am fost și …puțin prieteni. Curat, studențește, fără asumări și speranțe. Am fost atentă la parcursul ulterior al lui Dragoș, căci îl știam ambițios, tenace și hotărât să-și depășească trista condiție ( fusese crescut de o mamă singură și sărmană, dar care i-a dat o educație aleasă).