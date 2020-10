Doliu în lumea medicală. Celebrul chirurg Dumitru Unc a murit. Surse medicale: fusese diagnosticat cu Covid-19

Medicul se afla internat in spital, in stare grava. Potrivit unor surse medicale citate de replicaonline.ro, rudele ar fi cerut transferul la Bucuresti. Acesta ar fi avut COVID 19. Colegii medicului nu au confirmat, dar nici nu au infirmat ca ar fi contactat temutul virus.

Iata cum isi descria medicul cariera: "In ultimii 5 ani, am efectuat peste 3500 de operatii, dintre care circa 2500 se incadreaza in categoria operatiilor mari si medii, atat ca urgente cat si ca operatii programate. Am avut sansa sa fac parte din echipele chirurgicale conduse de Prof.dr.Sarbu care au realizat ca premiere nationale: - primele colecistectomii laparoscopice - prima apendicectomie laparoscopica - primele suturi mecanice digestive-1992 - tehnica in premiera de ramplisaj a chistului hidatic hepatic necomplicat (comunicat in revista CHIRURGIA) - primele transplante experimentale si pe om la Constanta - prima operatie de transplant de insule pancreatice din Romania."