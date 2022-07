Starul Netflix, Busisiwe Lurayi, a fost găsită fără viață în propria locuință, la vârsta de 36 de ani.

Actrița din cunoscutul film ”How To Ruin Christmas” a murit subit duminică, potrivit unei postări pe Instagram a agenției ei de talent. Cauza morții nu este încă cunoscută.

Actrița sud-africană a jucat rolul Tumi Sello în serialul Netflix din 2020 How To Ruin Christmas.

Al doilea sezon al serialului numit How To Ruin Christmas: The Funeral a fost lansat în decembrie anul trecut.

Fanii sunt șocați, pe rețelele de socializare curg numeroase de mesaje de condoleanțe.