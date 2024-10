Biograful său, Michael Chaiken, a declarat pentru The New York Times că Morrissey a murit luni într-un spital din New York, după o criză de pneumonie, potrivit The Guardian.

Morrissey a fost o figură intrigantă, un conservator de-o viaţă care a devenit un jucător-cheie în atelierul Factory al lui Warhol, realizând filme cu buget redus despre dependenţi de droguri şi escroci, împreună cu un grup de modele, mondeni, artişti, travestiţi şi actori transgender care au ajuns să fie cunoscuţi drept „superstarurile” lui Warhol.

Printre cele mai cunoscute realizări ale sale se numără „Trash” (1970), un lungmetraj despre un dependent de heroină şi prietena sa, cu superstarurile Warhol Joe Dallesandro şi Holly Woodlawn; „Flesh” (1968), cu Dallesandro în rolul unui escroc care lucrează pe străzile din New York; şi „Women in Revolt” (1971), o abordare satirică a mişcării de eliberare a femeilor, cu vedetele Warhol Candy Darling şi Jackie Curtis.

Morrissey a colaborat, de asemenea, cu Warhol la filme cult underground precum „Chelsea Girls” (1966), pe care l-a co-regizat, şi „Lonesome Cowboys” (1968), pe care l-a scris. Din 1966 până în 1967 a fost managerul trupei Velvet Underground şi al lui Nico, şi a colaborat cu Warhol la filmul „The Velvet Underground and Nico: A Symphony of Sound”. În această perioadă, Morrisey a co-conceput şi a dat numele seriei multimedia de „happening-uri” a lui Warhol, „Exploding Plastic Inevitable”, care includea spectacole ale trupei.