Cursul rămâne fix, iar economiile din conturi se transformă automat, fără costuri pentru populație.

Leva în numerar se schimbă fără probleme la bănci, iar Banca Națională garantează că o acceptă oricât timp va fi nevoie.

Pe teren însă apar situații tensionate: mulți oameni golesc borcanele cu monede înainte de schimbare, iar comercianții cer reguli clare pentru a evita blocajele la casele de marcat.

Marile magazine și-au actualizat sistemele, iar autoritățile promit că noua monedă va circula fără dificultăți încă din prima zi a anului.