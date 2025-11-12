Parlamentul României a adoptat o serie de modificări esențiale în domeniul asigurărilor auto obligatorii (RCA), transpunând în legislația națională directivele europene din 2021. Această nouă lege aduce două schimbări majore menite să consolideze protecția victimelor accidentelor rutiere.

Cea mai importantă prevedere o reprezintă eliminarea plafonului fix de despăgubire. Până acum, polița RCA acoperea daune de cel mult 500.000 de lei.

De acum, despăgubirile vor fi plătite în limita sumei maxime de răspundere prevăzute în contractul RCA sau în legislația țării unde s-a produs accidentul, fiind aleasă valoarea cea mai mare.

Astfel, prin eliminarea plafonului, șoferii implicați în accidente cu pagube mari beneficiază de o protecție suplimentară, iar Fondul de Garantare (FGA) va acoperi despăgubirile în aceleași limite ca asigurătorul.

Noua lege extinde, de asemenea, protecția în situațiile în care firma de asigurări are dificultăți financiare. Pe lângă cazurile clasice de insolvență și faliment, legea acoperă acum și situațiile de lichidare care nu sunt bazate pe insolvență.

Cei păgubiți vor putea solicita plata despăgubirilor direct de la FGA. Mai mult, a fost introdus un mecanism de finanțare prin împrumuturi de stat care se activează când Fondul nu dispune de resurse suficiente.

Această măsură esențială are rolul de a preveni întârzierile și blocajele, așa cum s-a întâmplat în cazurile City Insurance sau Euroins, asigurând o protecție efectivă și rapidă pentru toate persoanele păgubite.

Prin aceste modificări, România își aliniază legislația la standardele europene. Legea a fost adoptată de Parlament și urmează a fi trimisă Președintelui României pentru promulgare.