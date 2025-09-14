Un grup de 28 de ouă de dinozaur descoperite în rezervația fosilă Qinglongshan din centrul Chinei are aproximativ 86 de milioane de ani, conform oamenilor de știință care au folosit o metodă de datare numită „ceas atomic”.

Cercetătorii speră că ouăle, precum și tehnica folosită pentru a le evalua vârsta, ar putea oferi indicii despre modul în care dinozaurii care trăiau în Bazinul Yunyang din China s-au adaptat la o climă mai rece, potrivit CNN.com,

Tehnica de datare utilizată, cunoscută mai formal sub numele de datare uraniu-plumb a carbonatelor (U-Pb), este un proces comun pentru determinarea vârstei mineralelor de tip carbonat — cele care conțin calciu, fier, mangan și magneziu. Uranul este prezent în aceste minerale și, în timp, se descompune în plumb.

Oamenii de știință au folosit un micro-laser pentru a îndepărta fragmente din cochiliile fosilizate ale ouălor, au vaporificat fragmentele minerale și au numărat atomii de uraniu și plumb. Prin evaluarea raportului uraniu-plumb, au putut determina vârsta ouălor.

Recenta identificare a calcitului — o formă de carbonat de calciu — în cochiliile fosilizate a sugerat că ouăle sunt bune candidați pentru datarea U-Pb, au raportat cercetătorii joi în revista Frontiers in Earth Science, scrie Adevarul.

Aceste ouă sunt primele fosile datate cu certitudine din rezervația fosilă Qinglongshan, care cuprinde trei situri ce conțin peste 3.000 de ouă, majoritatea semi-expuse și conservate tridimensional, cu formele lor originale în mare parte intacte.