Cinci români au fost arestați, patru dintre aceștia fiind reținuți încă de anul trecut. Prejudiciul total este estimat la aproximativ 179.000 de euro, scrie Libertatea.ro

Conform poliției, infractorii foloseau spumă poliuretanică pentru a dezactiva sistemele de alarmă, furând ulterior bijuterii valoroase. Obiectele furate erau vândute prin intermediul aplicațiilor de mesagerie către diverși cumpărători. Investigațiile au început în Friedberg Cercetările au fost declanșate după mai multe arestări efectuate în Friedberg, pe 4 septembrie 2024. Polițiștii au surprins trei dintre suspecți în timp ce încercau să pătrundă într-un magazin de bijuterii de pe Wiener Strasse.

Cei trei au fost reținuți pe loc. Ulterior, o altă persoană a fost arestată în Austria Inferioară. Aceste capturi au condus la descoperirea altor infracțiuni comise de grup. Alte spargeri și arestări În timpul investigațiilor, grupul a fost legat și de două spargeri în Neunkirchen, Austria Inferioară. Un alt suspect, un român de 49 de ani, a fost dat în urmărire și localizat recent în Spania. Acesta s-a predat poliției din Austria Inferioară în august.



