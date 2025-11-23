"Astăzi, în jurul orei 1:00, polițiștii au identificat, în apa Canalului Dunăre - Marea Neagră, la kilometrul 24+300 metri, cadavrul unei persoane, fiind vorba despre o femeie, de 50 de ani", a informat, duminică, Inspectoratul de Poliție Județean Constanța.



Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului.



În acest caz a fost deschis un dosar penal, iar cercetările sunt continuate de către polițiști pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Conform relatărilor presei locale, femeia ar fi medicul de familie Gabriela Popi.

