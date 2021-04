Mandatul de percheziţie a fost executat în cadrul anchetei privind afacerile lui Giuliani în Ucraina. Deja doi foşti asociaţi ai acestuia sunt inculpaţi pentru o donaţie ilegală, în campania prezidenţială din 2020. Aceștia l-au ajutat pe Giuliani să caute informaţii compromiţătoare despre Joe Biden, dar şi despre fiul acestuia, Hunter Biden. Giuliani nu a fost arestat şi nu se ştiu cauzele exacte, pentru care s-a emis mandatul de percheziţie.

Robert J. Costello, avocatul lui Rudolph Giuliani, afirmă că percheziţiile nu erau necesare întrucât fostul primar al oraşului New York a răspuns la întrebările procurorilor, cu excepţia celor privind comunicaţiile privilegiate cu Donald Trump.

„Ceea ce au făcut astăzi se numeşte delict legal. De ce să faci aceste lucruri cuiva, mai ales cuiva care a fost procuror general asociat, procuror, primar al oraşului New York şi avocat personal al celui de-al 45-lea preşedinte al Statelor Unite?", a declarat Costello, citat de Mediafax.

Federal agents raided Rudy Giuliani’s Manhattan home and office Wednesday, seizing computers and cellphones in a major escalation of the Justice Department’s investigation into the business dealings of former President Donald Trump’s personal lawyer.https://t.co/3iy6FHAZGU