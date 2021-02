DECIZIE. Terasele din Centrul Vechi vor fi deschise tot timpul anului

Terasele sezoniere din zonele protejate şi din perimetrul Centrului Istoric Bucureşti îşi vor putea desfăşura activitatea pe parcursul întregului an, nu doar în perioada 15 martie - 15 noiembrie, conform unui proiect de hotărâre adoptat în şedinţa de vineri a CGMB cu 34 de voturi favorabile, 19 împotrivă şi o abţinere.



Proiectul modifică hotărârea CGMB nr. 114/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a teraselor în zonele protejate şi în perimetrul Centrului Istoric Bucureşti.



Totodată, în cadrul şedinţei a fost adoptat un amendament, modificând astfel forma iniţială a proiectului, conform căreia avizarea teraselor amplasate în dreptul clădirilor cu faţade degradate se face condiţionat de existenţa unei declaraţii pe propria răspundere a administratorului operatorului economic, acesta fiind direct răspunzător în eventualitatea apariţiei unor evenimente nedorite.



"Amendamentul îşi propune să schimbe o prevedere propusă de executiv, şi anume să stabilească responsabiliatea pentru starea faţadelor şi a ornamentelor în dreptul cărora va fi instalată terasa, să stabilească în controlul şi supravegherea Poliţiei Locale, acolo unde ar fi trebuit să fie de la bun început. Am făcut acest amendament, pentru că nu mi se pare corect ca administratorul de terasă să îşi asume pe propria răspundere starea faţadei, clădirii în faţa căreia şi-a instalat terasa şi cred că această modificare aşază lucrurile, aşa cum ar trebui, în sarcina administraţiei locale", a anunţat consilierul municipal Ştefania Petre (USR PLUS).



Avizarea teraselor sezoniere se va face pe lungimea faţadei spaţiului, cu păstrarea unui culoar de acces/evacuare din imobil. De asemenea, se poate aviza amplasarea de terase la imobilele învecinate (stânga/dreapta sau vizavi) cu condiţia obţinerii acordului scris al proprietarului imobilului în cauză fără a stânjeni eventualele activităţi desfăşurate în imobil şi fără a bloca accesul în/din imobil. Se interzice amplasarea, compartimentarea spaţiului teraselor cu alte obiecte cu excepţia meselor şi scaunelor.



Potrivit proiectului, pe străzile fără trotuare, avizarea teraselor se face cu condiţia păstrării pe străzi a unei zone libere continue, suficientă pentru asigurarea circulaţiei pentru intervenţii în caz de urgenţă a autospecialelor.



În cazul în care se constată încălcarea în mod repetat de către operatorii economici a amplasamentelor avizate, precum şi a condiţiilor de funcţionare, Direcţia Control din cadrul DGPLCMB va solicita anularea avizului eliberat de către Direcţia Urbanism.



Aprovizionarea unităţilor se va desfăşura zilnic, între orele 6,00 şi 10,00. Accesul în afara acestui interval se va putea face cu plata unui tarif în valoare de 300 lei/acces. Plata se va face către Administraţia Străzilor Bucureşti. Mijloacele auto care asigură aprovizionarea vor avea acces în Centrul Istoric astfel: intrare pe străzile Doamnei şi Lipscani şi ieşire pe străzile Şelari şi Căldărari.



Pe terasele sezoniere sunt interzise mobilierul pentru servire, inclusiv automatele de vânzare, instalaţiile frigorifice, de preparare a produselor sau de spălare a veselei, standurile/vitrinele de prezentare a produselor şi aparatura electronică de tip TV, plasmă, LCD, LED, video-proiectoare, inclusiv alimentarea cu energie electrică a acestora, cu excepţia marilor evenimente cultural-sportive.