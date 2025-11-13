Mulți oameni care stau la curte pot pica în capcana de a crede că sosirea sezonului rece înseamnă că nu mai nimic de făcut prin grădină. În realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Iar o lucrare foarte importantă trebuie efectuată chiar în această lună. Este vorba despre văruirea copacilor, care îi va ajuta să treacă cu bine peste iarnă.

Practic, varul protejează trunchiul copacilor împotriva efectelor cauzate de variațiile bruște de temperatură. Scoarța poate crăpa atunci când se confruntă în mod repetat cu temperaturi calde ziua, urmate de unele foarte reci noaptea. Din acest motiv, văruirea pomilor devine foarte importantă, scrie click.ro

Pomii trebuie văruiți în această lună

Atunci când vă pregătiți să văruiți pomii, este foarte important să începeți prin a curăța trunchiul și ramurile cât mai bine posibil. Apoi, trebuie pregătită o soluție de var stins cu apă, în care se poate adăuga și lipici sau argilă, pentru o aderență mai bună.

Apoi, acest amestec se aplică cu o pensulă începând de la bază pomului. Se poate urca până la vârful crengilor principale, fiind foarte important să acoperiți uniform zonele peste care dați cu var. În plus, se poate aplica var chiar și pe sol, pentru a dezinfecta zona din jurul pomului.

Vor trece mai ușor peste iarnă

Această practică este în special recomandată în cazul pomilor fructiferi sau tineri. Aceștia pot fi mult mai sensibili la frig, iar de-a lungul iernii pot apărea crăpături în scoarță sau chiar și diverși dăunători.

Chiar dacă în cazul copacilor maturi văruirea poate să nu fie chiar atât de importantă, această practică tot va oferi un strat de protecție în fața bolilor și a insectelor. Astfel, varul va proteja copacii și îi va ajuta să treacă cu bine peste iarnă, scrie aceeași sursa.