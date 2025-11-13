Turmericul are proprietati antioxidante, ceea ce inseamna ca poate neutraliza radicalii liberi. Mai mult, turmericul contine si compusi bioactivi, este antiinflamator, reduce procesul de imbatranire si poate creste capacitatea ficatului de a elimina toxinele.

Turmericul contine si curcumina, un polifenol cu proprietati antiinflamatorii, anticanceroase, antimicrobiene si antioxidante. Totusi, tine minte ca este recomandata asocierea cu piper negru deoarece acesta va creste biodisponibilitatea curcuminei cu pana la 2000%, scrie cumsă.ro

Mai mult decat atat, curcumina poate imbunatati functia cerebrala si reduce riscul de aparitie al bolilor cardiace, al afectiunilor degenerative sau al cancerului. Studiile arata ca turmericul poate preveni si cancerul deoarece curcumina poate elimina celulele canceroase.

De asemenea, turmericul te poate scapa de anxietate sau depresie, de afecctiunile renale, de artrita, de afectiunile oftalmologice degenerative, dar si de starile de epuizare mentala. Ceaiul de turmeric contribuie si la ameliorarea problemelor digestive.

Cand se bea ceaiul de turmeric si cum sa il faci

Acest beai se poate consuma in orice moment al zilei, insa cel mai bine este sa il bei dupa o masa, mai ales una care a continut si grasimi. Totodata, ceaiul de turmeric se poate bea si seara, deoarece nu contine cofeina si are proprietati relaxante.

Trebuie sa stii ca ceaiul de turmeric este scazut in calorii, asa ca 250 ml de ceai contine undeva intre 10 si 30 de calorii, in functie de cat de mult turmeric folosesti. Asadar, acest ceai reprezinta in inlocuitor bun pentru sucuri sau alte bauturi ce contin zahar.

Curcumina este activata de piperul negru, asa ca atunci nu trebuie sa te mire faptul ca este indicat sa adaugi piper negru macinat in ceaiul de turmeric.

Nu numai ca acesta va avea un gust usor picant, dar piperina continuta de boabele de piper negru ajuta organismul sa absoarba mai bine curcumina din turmeric.

Poti prepara ceaiul folosind si turmeric proaspat. Mai exact, va trebui sa tai o bucata de 2.5 cm pe care sa o toci marunt, dupa care o pui in 250 ml de apa. Pune apa pe foc si asteapta pana ce da in clocot, iar apoi opreste focul si lasa ceaiul sa stea inca 3-5 minute. Pune dupa aceea ceaiul intr-o ceasca, insa foloseste o strecuratoare.

Ceaiul de turmeric se poate prepara si rece. Mai exact, o sa ai nevoie de 4 linguri cu turmeric pudra pe care sa le pui intr-un litru de apa rece. Amesteca foarte bine si apoi lasa totul la frigider timp de 24 de ore. A doua zi, strecoara ceaiul printr-un tifon si serveste-l ca atare, insa nu uita sa adaugi si un varf de lingurita cu piper negru macinat.