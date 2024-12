Sângerarea gingiilor

Sângerarea gingiilor poate fi unul dintre semnele prin care organismul îți cere ajutor, pentru că are un deficit de vitamina C. Asigurați-vă aportul suficient de vitamina C, consumând kiwi, broccoli, fructe de pădure, rodie, papaya, mazăre, lămâi sau orice alte fructe și legume bogate în această vitamină.

Puteți, de asemenea, să luați comprimate de vitamina C. Această vitamină este singura al cărui surplus este eliminat din organism. Practic organismul își ia exact atât cât are nevoie.

Poftă de fructe de mare

Dacă aveți poftă de fructe de mare este un semn că organismul vă avertizează asupra deficitului de iod. Trebuie să consumați cod, ton, fasole, alge marine și, bineînțeles, fructe de mare: calamari, creveți, acestea fiind bogate în iod.

Dacă aveți pielea uscată

Pielea uscată înseamnă că aveți carențe de vitamina E și aveți nevoie să consumați mai multe semințe crude, migdale, nuci, uleiuri vegetale, ouă, pește, spanac, varză.

Pofta de dulce

Pofta de dulciuri apare atunci când sistemul nervos este epuizat și aveți nevoie de ceva dulce, pentru a vă recăpăta energia. Recomandată este mierea sau o bucată de ciocolată neagră.

Citește mai multe AICI