Expertul în Sănătate publică Ioana Stăncel spune că s-a ajuns în situația ca vaccinarea cu AstraZeneca să fie evitată de foarte mulți români „din cauza unor incidente insuficient explicate, din cauză că autoritățile de reglementare atât de la nivel global, al Uniunii Europene, la nivel național nu au luat decizii ferme în cazul vaccinului AstraZeneca, dacă se continuă vaccinarea sau nu. Sunt doar state la nivelul UE care au decis din motive de siguranță să suspende vaccinarea, și pentru că persoanele care au făcut prima doză sunt speriate”.

„Nu a existat o campanie de comunicare medicală, dacă aceste persoane au riscuri privind trombozele sau riscurile fenomenelor secundare observate în așa fel încât să li se explice dacă sunt expuse sau nu riscului. Dacă ar fi existat riscuri, probabil că persoanele nu ar fi fost vaccinate sau ar fi avut efecte secundare la prima doză”, a atras atenția expertul în Sănătate Publică, la Realitatea PLUS.

Ioana Stăncel mai spune că „persoanele sunt reticente și au dreptate să fie, privind aceste riscuri în condițiile propriei vieți, pentru că aceste lucruri nu sunt comunicate nici pentru grupul-țintă, nici individual, pentru fiecare pacient să fie o evaluare medicală”.

Și recomandarea pe care o face medicul infecționist Carmen Dorobăț pentru rezolvarea refuzului românilor de a se vaccina cu AstraZeneca este tot comunicarea, pe lângă o informare bazată pe dovezi științifice.

„În unele țări AstraZeneca este singura opțiune, în unele țări, cum e Olanda, s-a oprit total vaccinarea cu AstraZeneca. Părerile sunt impartite pentru că și Marea Britanie a venit cu dovezi pro și reținere în fața anumitor patologii. Și aici tocmai comunicarea trebuie să fie extrem de corectă, nu numai cu populația, dar și între specialiști, pentru a se da informația, conform studiilor existente, până în momentul de față. Specialistii UE au arătat că până în momentul de față nu s-a putut o corelație directă între decesele care au avut loc în Europa, și mă refer la seria de decese din Italia, cu administrarea vaccinului.

Deci autoritățile care hotărăsc dacă suspendă sau nu administrarea vaccinului trebuie să aibă dovezi bazate științific”, a concluzionat medicul infecționist ieșean Carmen Dorobăț, la Realitatea PLUS.

În ciuda acestei rețineri în fața unui anumit tip de vaccin, dar și a întârzierii transporturilor de doze, specialiștii sunt totuși optimiști în legătură cu imunizarea preconizată în toamnă de coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghiță.

„Vom putea ajunge la ținta de imunizare de grup la nivelul populației pentu că exista celelalte vaccinuri și există și alte liste de așteptare pentru autorizarea în așteptare care vor veni”, spune expertul în Sănătate publică Ioana Stăncel, adăugând că cel mai important pentru realizarea acestui lucru este „să păstrăm cadența (de vaccinare - n.red.), intenția de vaccinare și comunicarea continuă”.

Carmen Dorobăț spune că este nevoie de o eșalonare a vaccinărilor în cazul în care vor mai fi întârzieri în ajungerea dozelor în țară. Luni, vaccinul Pfizer care trebuia să ajungă în această dimineața nu va fi în cantitatea anunțată, pentru că dozele nu au avut loc în avion, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS. Peste jumătate de milion de doze trebuiau să fi folosite pentru rapel, dar și pentru imunizarea oamenilor înscriși pe lista de așteptare.

„Există o diferență pentru că am făcut un calcul între ce trebuia sa vina si cei doritori pe liste. (...) Noi, medicii am indrumat spre vaccinare, unde nu a fost cazul, am explicat când trebuie să aibă rețineri. Autoritățile trebuie sa faca toată comunicarea la nivelul optim, astfel încât să poată fi și eșalonată vaccinarea, să nu fie aglomerație în zona centrelor respective, și, bineînțeles, să eșalonăm pe o perioadă mai lungă de timp, ca toți cei înscriși să primească vaccinul”, a explicat medicul Carmen Dorobăț, la Realitatea PLUS.