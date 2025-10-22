Publicația Express.co.uk a analizat de curând principalele motive pentru care apar aceste dureri și a cerut opinia specialiștilor. Concluzia? Există patru cauze majore, fiecare având explicații clare și soluții posibile.

Bruxismul – tensiunea provocată de scrâșnitul dinților

Potrivit medicului generalist pensionat Dr. Lawrence Cunningham, bruxismul reprezintă o cauză comună a durerilor de cap apărute dimineața. Această tulburare implică încleștarea sau scrâșnitul involuntar al dinților, de obicei în timpul somnului.

Pentru a reduce efectele bruxismului, specialiștii recomandă analgezicele, compresele reci și exercițiile de relaxare practicate înainte de somn.

Alcoolul

Un alt factor care poate declanșa dureri de cap matinale este alcoolul. Dr. Anis Khalaf, expert în medicină tradițională chineză, explică faptul că etanolul, prezent în băuturile alcoolice, acționează ca un diuretic, favorizând pierderea de apă și, implicit, deshidratarea organismului. Aceasta duce la dezechilibre chimice ce pot provoca dureri de cap.

De asemenea, Dr. Gareth Nye, lector la Universitatea din Salford, adaugă:

„Majoritatea durerilor de cap sunt cauzate de lipsa hidratării și pot fi adesea rezolvate prin consumul de mai multe lichide, în loc să apelăm la medicamente pentru durere".

Problemele de somn – apneea și insomnia

Un alt factor major îl constituie tulburările de somn. Dr. Khalaf subliniază că insomnia și apneea de somn sunt printre cele mai frecvente cauze ale durerilor de cap de dimineață.

Insomnia se manifestă prin dificultăți de adormire sau de menținere a somnului pe parcursul nopții, în timp ce apneea de somn presupune întreruperi repetate ale respirației.

Cafeina

Specialiștii mai atrag atenția și asupra consumului de cafeină. Eliminarea acesteia poate fi o soluție pentru unii, însă la alte persoane, lipsa bruscă de cafeină poate chiar declanșa dureri de cap. Substanța se găsește în cafea, ceai și unele băuturi carbogazoase și influențează receptivitatea organismului la adenozină — o moleculă care ne induce somnolența.