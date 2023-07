Apa cu lămâie are numeroase beneficii deja cunoscute. Printre ele este cel legat de pierderea kilogramelor în plus. Se știe că apa cu lămâie are și un conținut redus în calorii. Potrivit unor studii, o lămâie are între 15 și 30 de calorii.

Numeroase diete au inclus apa cu lămâie în fiecare zi, chiar dacă persoanele respective nu doresc să urmeze un regim de slăbire. Și asta pentru că apa cu lămâie asigură energie și hidratare, dacă este băută imediat după trezirea de dimineață. Și cu cel mult 30 de minute înainte de a lua masa.

APA CU LĂMÂIE ȘI BENEFICIILE PENTRU SĂNĂTATE - CÂND E INTERZISĂ | CUM BEI APA CALDĂ CU LĂMÂIE

Apă caldă cu lămâie băută pe stomacul gol are proprietăți diuretice puternice și accelerează metabolismul! Asta înseamnă că te scapă de retenția de apă din organism, îți pune metabolismul în funcțiune și îți ajută corpul să se detoxifice. Iar aceste efecte se resimt și pe cantar. Iată cum te ajută apă caldă cu lămâie să scapi de kilogramele în plus:

Îți detoxifiază pielea și corpul – Apă cu lămâie îți curată sistemul digestiv de toxinele acumulate peste noapte în corpul tău. Lămâia este un diuretic natural și îți ajută corpul să se detoxifice. Conținutul mare în vitamina C ajută și el la eliminarea impurităților din sânge și contribuie la o pielea mai curată și mai sănătoasă.

Îți alcalinizează corpul – Deși lămâia este un aliment acid, când ajunge în corp devine unul din cele mai puternice alimente cu efect alcalinizator. Conține atât acid citric cât și acid ascorbic, ambele foarte ușor de metabolizat, care favorizează absorbția mineralelor în sânge.

Stimulează digestia – lămâia este un tonic digestiv. Îți ajută stomacul la digestie și stimulează întreg tractul gastrointestinal și chiar are un impact pozitiv bacteriei Helicobacter pylori. Dacă bei o apă plata cu lămâie în fiecare dimineață, te vei simți mai energic, vei scapă de constipație și de toate neplăcerile care vin la pachet cu problemele digestive.

Cei care suferă de gastrită, arsuri la stomac trebuie să consume cu moderație apă cu lămâie sau deloc. Un alt efect secundar este erodarea smalțului dinților, pentru că lămâia conține acid citric. Pentru a reduce impactul, se poate folosi un pai atunci când se bea apa cu lămâie. Apoi e bine să vă clătiți gura cu apă.

PLANUL CE TREBUIE PARCURS, PAS CU PAS, PENTRU A SLĂBI PÂNĂ ÎN 10 KG ÎNTR-O SINGURĂ LUNĂ

Dacă ai probleme cu greutatea, dar nu ai timp sau voința de a merge la sală, dacă dietele nu funcționează, iată cum poți scăpa de 10 kilograme în 30 de zile. Dieta cu apă și lămâie are un secret care te poate ajuta cu adevărat să slăbești un număr impresionant de kilograme, fără efort sau foame. Această dietă este și foarte simplu de ținut. Tot ce trebuie sa faci este ca, în fiecare zi, să bei un amestec de suc de lămâie cu apă, înainte de prima masă a zilei. În restul zilei poți mânca orice, nu există restricții la mâncare.

Însă cantitățile de apă și lămâie pe care le consumi în fiecare zi sunt foarte importante. Iată planul pe două săptămâni, pe care îl vei repeta până la sfârșitul unei luni.

Ziua 1: sucul de la o lămâie cu un pahar de apă

Ziua 2: sucul de la o lămâie cu 2 pahare de apă

Ziua 3 sucul de la o lămâie cu 3 pahare de apă

Ziua 4: sucul de la o lămâie cu 4 pahare de apă

Ziua 5: sucul de la 2 lămâi cu 5 pahare de apă

Ziua 6: sucul de la 2 lămâi cu 6 pahare de apă

Ziua 7: sucul de la 3 lămâi cu 10 pahare de apă

Ziua 8: sucul de la 2 lămâi cu 6 pahare de apă

Ziua 9: sucul de la 2 lămâi cu 5 pahare de apă

Ziua 10: sucul de la o lămâie cu 4 pahare de apă

Ziua 11: sucul de la o lămâie cu 3 pahare de apă

Ziua 12: sucul de la o lămâie cu 2 pahare de apă

Ziua 13: sucul de la o lămâie cu un pahar de apă

Ziua 14: sucul de la 3 lămâi cu 10 pahare de apă.

Sursa: doctorulzilei.ro

APA CU LĂMÂIE, BENEFICII NEȘTIUTE PENTRU SĂNĂTATE

Apa cu lămâie este foarte bună și pentru cei care suferă de infecții la nivelul aparatului respirator și de hipertensiune arterială.

1. Este o sursă bună de vitamina C

Lămâile sunt bogate în vitamina C, care este un antioxidant primar, care ajută la protejarea celulelor de radicalii liberi, care pot duce la îmbătrânire prematură, cât și la apariția unor forme de cancer.

Vitamina C poate reduce riscul de boli cardiovasculare și cel de accident vascular cerebral. Ajută și la scăderea tensiunii arteriale. Un studiu recent a arătat că persoanele cu un nivel scăzut de vitamina C, în special bărbații obezi cu tensiune arterială crescută, au un risc mai mare de accident vascular cerebral.

Potrivit Departamentului de Agricultură din Statele Unite ale Americii, un sfert de cană de suc de lămâie oferă peste 30 la sută din doză zilnică recomandată.

2. Îmbunătățește calitatea pielii

Vitamina C, care se găsește în această băutură previne formarea ridurilor. Un studiu publicat în revista Societatetii Americane pentru Nutriție a ajuns la concluzia că persoanele care nu au carențe de vitamina C, au un risc mai mic de piele ridată și uscată. Apă cu lămâie ajută și la eliminarea toxinelor de la nivelul pielii.

3. Te ajută să slăbești

Un studiu publicat în Jurnalul de Nutriție a arătat că polifenolii din lămâie reduc semnificativ riscul de a crește în greutate. Acest lucru se datorează senzației de sățietate pe care o da apă cu lămâie, dar și pentru că ajută la arderea grăsimilor.

4. Favorizează digestia

Unii oameni beau apă cu lămâie că un laxativ, în fiecare dimineață, pentru a ajută la prevenirea constipației. Un pahar de apă călduță cu lămâie băut dimineață, când te trezești, îți pune în mișcare sistemul digestiv.

În medicină ayurvedica se crede că gustul acru al lamaiei este cel care “pornește sistemul digestiv” , astfel încât alimentele să fie digerate mai ușor. De asemenea, este prevenită acumularea de toxine.

5. Împrospătează respirația

Te-ai frecat vreodată cu o felie de lămâie pe mâini pentru a scapă de un miros de mâncare? Lămâia ajută la neutralizarea mirosurilor. Același remediu da roade și pentru reîmprospătarea respirației cauzată de consumul de alimente cu mirosuri puternice, precum usturoiul, ceapă sau peștele.

Că să ai o respirație proaspătă, bea un pahar cu apă de lămâie după mese și pe stomacul gol, dimineață. Lămâia stimulează salivă, ajutând la prevenirea gurii uscate, care duce la respirația urat mirositoare, din cauza că bacteriile se înmulțesc în exces.

6. Ajută la prevenirea pietrelor la rinichi

Acidul citric din lămâi poate ajută la prevenirea pietrelor la rinichi. Bei în fiecare zi câte un pahar cu apă, în care ai scurs zeamă de la o lămâie. Pentru a da un plus de savoare băuturii, poți adaugă câteva frunze de busuioc.

7. Combate durerile în gât

Lămâia are proprietăți antibacteriene, fiind utilă dacă suferi de infecții ale gâtului.. Diluezi sucul de la o lămâie potrivită într-un pahar cu apă călduță și faci gargară, de cinci- șase ori pe zi.