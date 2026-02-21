De ce anvelopele All Season nu sunt bune pe zăpadă. Titi Aur: „E ca și cum ai purta o geacă subțire tot anul”

Publicat 21 feb. 2026, 22:32 Actualizat 29 oct. 2026, 15:17

În cadrul unei ediții recente a podcastului ProMotor, expertul în conducere defensivă Titi Aur a demontat mitul anvelopei „perfecte” pentru orice anotimp, folosind o analogie pe cât de simplă, pe atât de sugestivă. Specialistul compară cauciucurile all-season cu o piesă vestimentară care nu reușește să ofere protecție optimă nici în gerul iernii, nici în arșița verii.

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