Fraza-problemă apărea în articolul 2, alineatul 1: „Tema obligatorie, are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevi clasei”. Specialiștii au semnalat imediat trei greșeli: o virgulă între subiect și predicat, o virgulă nejustificată după cuvântul „dificultate” și forma incorectă „elevi” în loc de „elevii”. Situația a devenit subiect de ironii și indignare, mai ales că documentul provine chiar de la instituția responsabilă cu educația și cu respectarea normelor lingvistice.

Ministrul Daniel David a fost pus față în față cu textul în timpul unei vizite la Oradea. În cadrul unei conferințe de presă, un jurnalist i-a înmânat un exemplar tipărit al proiectului și l-a întrebat dacă recunoaște greșelile. Oficialul a admis că știe despre problemă și a precizat că cei care au redactat documentul au primit avertismente. „Așa este, știu despre ce e vorba. Am luat măsuri și au primit avertisment cei care au redactat acel text. Eu știu că s-a corectat de aseară”, a spus ministrul.

Totuși, verificarea făcută chiar în timpul conferinței a arătat că doar una dintre greșeli fusese îndreptată: forma „elevii” fusese corectată, dar cele două virgule rămâneau în continuare în text. Confruntat cu această realitate, Daniel David a exclamat „Incredibil!”, după care și-a consultat telefonul, semn că intenționa să solicite o corectură completă.

Scandal total în educație. Profesorii îl torpilează pe ministrul Educației Daniel David, după ce a dat vina pe dascăli pentru analfabetismul funcțional

Întrebat dacă nivelul lingvistic al angajaților din cabinetul său reflectă starea generală a școlii românești, ministrul a evitat un răspuns direct. „Este un ordin de ministru care circulă în cabinetului ministrului din punct de vedere administrativ. Este o problemă, iar oamenii care s-au ocupat de acest lucru, repet, au primit avertisment”, a spus el, încheind discuția.

Dincolo de incidentul lingvistic, proiectul de ordin are un conținut important pentru elevi și profesori. Documentul actualizează reglementările din 2016 privind temele pentru acasă. Conform noilor prevederi, elevii din ciclul primar și gimnazial nu vor mai primi teme de vacanță, iar liceenii vor avea doar teme opționale. În plus, se stabilesc limite clare pentru timpul zilnic alocat: maximum o oră pentru clasele primare și două ore pentru gimnaziu și liceu.

Ministrul a subliniat că scopul acestor modificări este de a face temele mai utile și mai plăcute, nu o povară. „Da, cred că este foarte important să reglementăm activitatea legată de temele pentru acasă. Oricum, ați văzut că reglementarea este una flexibilă, se indică, se sugerează. Vrem să-i ajutăm și pe profesori, și pe elevi. Până la urmă, temele pentru acasă, dacă nu le faci cu plăcere și dacă nu sunt văzute că aduc plusvaloare, degeaba le dai”, a declarat ministrul.

Daniel David propune reorganizarea școlilor profesionale în 2026: „Sper să devină o variantă atractivă, nu una reziduală”