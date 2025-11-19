„Am cerut atunci când s-a pus prima dată această problemă, în urmă cu mai multe săptămâni. Pentru noi, este un demers fundamental, nu este un privilegiu, ci este un element de funcționare a sistemului, atât în zona preuniversitară, cât și în zona universitară. Avem profesori pensionari în zona preuniversitară care acoperă discipline la care nu sunt profesori.

Științe și Matematică. Deci în primul rând zona STEM este afectată, în preuniversitar. Iar în zona universitară avem conducători de doctorat care au doctoranzi pe care nu îi putem abandona în acest proces.

Această practică este vitală mai ales în contextul lipsei de personal în ceea ce privește cadrele didactice, în special în domeniile științifice și matematice.

Daniel David a explicat că în educația preuniversitară, peste 3.300 de profesori pensionari activează în continuare la catedră, iar acest fapt ajută la acoperirea disciplinele pentru care există dificultăți în angajarea de personal nou. Ministrul a punctat că această situație nu este una de excepție, ci o realitate ce trebuie susținută prin politici adaptate.

În contextul unui proiect guvernamental ce urmărea limitarea cumulului pensiei cu salariul în sectorul public, ministrul a cerut premierului excluderea educației de această restricție, motivând că aceasta ar afecta negativ funcționarea sistemului. Aceasta deoarece mulți profesori pensionari ocupă posturi vitale, mai ales în zonele STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematică) unde deficitul este mai accentuat.

„Cumulul pensiei cu salariul nu poate fi blocat în educație și mă aștept ca acest lucru să fie reflectat în OUG, dacă nu direct, atunci prin posibilitatea ca existenței unui memorandum ulterior, iar argumentele mele sunt cele pe care vi le-am spus dvs.”, a punctat David.

De asemenea, ministrul David a transmis că măsurile de reducere a cheltuielilor în sectorul public pentru 2026 nu ar trebui să vizeze angajații din educația preuniversitară, subliniind că sistemul s-a eficientizat financiar și în prezent nu mai sunt spații pentru tăieri suplimentare.

În concluzie, Daniel David a susținut că menținerea posibilității de cumul pensie-salariu este un instrument fundamental pentru asigurarea stabilității și continuității în educație și se așteaptă ca această poziție să fie reflectată în normele legislative viitoare.