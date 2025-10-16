„Văzînd cum se screme Daniel David să motiveze științific că e ok pentru actul educațional ca profesorii să muncească mai mult pe bani mai puțini, a ajuns să-mi fie dor de cinismul burghezo-moșieresc de secol 19”, a scris Teodora Dumitru, critic și istoric literar, cercetător la Institutul de Istorie și Teorie Literară al Academiei Române.

Într-o paralelă cu reforma educației din 1876, inițiată de Titu Maiorescu, autoarea remarcă faptul că, deși profund inegală, viziunea conservatoare de atunci era cel puțin asumată ca atare: „Măcar diriguitorii de atunci erau transparenți în privința rațiunilor din spatele restricționării accesului egal la educație, nu se pitulau după sofisme. (...) O viziune brutal de onestă, fără panglici, unde nu mișună niciun idealism pe dedesubt.”

Daniel David îi sfidează pe profesori: ”Trăim acum un an dificil pentru educație. Preocuparea mea este ca oamenilor educației să le fie bine”

Reacția vine în contextul în care ministrul Educației a avut o serie de poziționări în favoarea măsurilor severe de austeritate impuse de guvernul condus de Ilie Bolojan. Daniel David a sugerat că dascălii ar munci prea puțin sau că studenții și elevii beneficiază de prea multe facilități.

Peste 14.000 de posturi din școli vor fi desființate, în numele austerității lui Bolojan. Promisiunile ministrului David, contrazise de documentele oficiale

În ultimele luni, guvernul a promovat o reformă bugetară dură, care a afectat inclusiv sectorul educațional, prin tăieri de posturi, reducerea finanțării pentru universități și limitarea burselor. În acest context, Daniel David a susținut că „eficiența” trebuie să primeze, chiar dacă asta presupune ca profesorii să muncească mai mult pe salarii mai mici.

