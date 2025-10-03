Conform actualului HG, se propune reducerea de la 307.900 la 293.852 de posturi, ceea ce înseamnă o scădere de 14.048 a numărului total de "posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională”.

Ministerul Educației recunoaște că „Implementarea măsurilor adoptate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, au influențat implicit numărul de posturi din învățământul preuniversitar de stat ocupate cu personal în anul școlar 2025-2026.”,

Aceasta contrazice declarațiile anterioare ale ministrului Daniel David, care susținea că impactul legii nu se resimte asupra posturilor, ci doar asupra orelor plătite cu ora, scrie EduPedu.

Posturile afectate includ atât norme întregi de profesor, cât și funcții de conducere: 515 școli au fost comasate, ceea ce a dus la reducerea numărului de directori.

Proiectul nu conține încă un calcul clar de impact financiar, economic sau social asupra sistemului. Secțiunea 4 a notei de fundamentare, dedicată impactului financiar, rămâne necompletată, menționând doar:

„Impactul financiar a fost calculat raportat la prevederile Legii nr. 141/2025 (…) prin comparație cu situația existentă anterior aplicării Legii nr. 141/2025,” fără a oferi cifre concrete.

De la lansarea pachetului legilor austerității, ministrul Educației s-a poziționat în permanență împotriva dascălilor, a elevilor și a studenților, considerând că statul le oferă tuturor mai mult decât merită. Opoziția suveranistă, în frute cu AUR, a inițiat o moțiune impotriva planurilor cinice ale tandemului Bolojan - Davifd, dar partidele din coaliție au făcut zid în fața ministrului.

