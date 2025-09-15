Daniel David a declarat că în cazul în care moțiunea simplă va trece, el nu va mai rămâne în funcție. Această reacția vine după ce inițial a spus că nu își va da demisia pentru că nu a fost pus în fruntea ministerului de sindicate.

Partidul AUR a transmis că a depus moțiunea pentru că Daniel David a supus sistemul de învățământ unor măsuri de austeritate brutale.

Daniel David a declarat de multe ori ca nu vede nicio problema si i-a indemnat la inceput de an scolar pe parinti sa isi duca copiii la scoala, poate, poate s o indura cineva de ei sa ii primeasca in clase, asta desi profesorii anuntasera proteste.