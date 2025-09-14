Un test foarte important va avea loc mâine, când Daniel David va afla dacă își păstrează această funcție de ministru al Educației.

Moțiunea simplă depusă de partidul AUR, principalul partid de Opoziție din România, va fi dezbătută și votată mâine.

Reprezentanții AUR acuză haosul pe care le creează aceste măsuri de austeritate ale lui Daniel David, și aici vorbim în principal de mărirea normei didactice și tăierile salariale.

Daniel David a susținut de mai multe ori în spațiul public că nu își va da demisia, deși i s-a cerut acest lucru, pentru că - susține el - că nu s-ar face vreo schimbare.

Ulterior, David și-a revizuit poziția și a afirmat că ar lua în calcul demisia din funcție în cazul în care moțiunea simplă depusă de reprezentanții AUR va trece va trece în Senat, mâine.

În tot acest timp, au loc proteste în stradă, atât la ușa lui Daniel David, cât și în Piața Victoriei, unde ne așteptă ca din nou să vină mii de cadre didactice, așa cum s-a întâmplat și în urmă cu o săptămână.