”Aici sunt pe aceeaşi parte a baricadei cu sindicatele. Am început discuţia cu premierul Bolojan pentru că Educaţia a intrat în primul pachet de măsuri, atenţie, nu de reformă, ci măsuri de criză, asta pentru că noi începem şcoala în septembrie (...) Într-adevăr, contribuţia celor pensionaţi este foarte importantă pentru sistem şi am să explic premierului faptul că aceşti oameni nu se reangajează. Ei pur şi simplu ţin nişte activităţi punctuale, într-un contract de un anumit tip, contract valabil atâta timp cât este şcoală. Deci nu sunt angajaţi pe 12 luni şi primesc salariul ca un titular sau ca un suplinitor”, a declarat ministrul Educaţiei la un post de televiziune, potrivit sursei.

Daniel David a ținut să precizeze că este ”fundamental” ca pensionarii să continue să predea.

”Educaţia a dat ce a trebuit pentru măsurile de criză. E momentul să ne oprim şi ăsta e semnul că începem să gândim pentru creştere în Educaţie. Voi avea discuţia cu premierul, am început-o, şi mâine voi avea o continuare a acestei discuţii”, a mai spus oficialul.

Întrebat câţi profesori pensionari sunt în sistemul de învăţământ, ministrul a răspuns: ”Sunt câteva câteva mii în toată ţara, dar, repet, miza este foarte importantă pentru noi şi, încă o dată spun, aş vrea să vedem acest contract, nu ca un salariu standard, sunt activităţi specifice legate de plata cu ora. Este un lucru foarte important pentru sistemul nostru şi încă o dată spun: eu am acceptat toate aceste măsuri de criză şi am spus şi public acest lucru, fiindcă miza mea este să încheiem acest an cu salarii şi cu burse. Am contribuit şi la stabilizarea ţării. Acum este momentul să înţelegem că are nevoie Educaţia de suport, iar contribuţia acestor colegi în sistem este foarte importantă. De data asta, repet, văd lucrurile într-un mod similar cu sindicatele”.