Cei doi fugiseră după ce Curtea de Apel Brașov i-a condamnat definitiv pe 6 noiembrie. Dani Mocanu a primit o sentință de 4 ani de închisoare, iar fratele său, Nando, a fost condamnat la 7 ani de închisoare într-un dosar penal care viza un conflict ce a avut loc în anul 2022.

În aceeași zi cu pronunțarea sentinței, polițiștii nu i-au găsit la domiciliu pentru a pune în executare mandatele de arestare, motiv pentru care aceștia au fost dați imediat în urmărire.

În vara anului 2022, Dani Mocanu și fratele său Nando au provocat un scandal într-o benzinărie din Pitești, cu niște rivali de-ai lor.

În primă instanță, Tribunalul Argeș l-a condamnat pe Dani Mocanu la 5 ani si 9 luni de închisoare, iar fratele lui a primit o pedeapsa de 6 ani si 4 luni.

Ce spune Poliția Română

„În urma cooperării polițienești internaționale dintre Poliția Română, prin Centrul de Cooperare Polițienească Internațională (IGPR) și autoritățile din Italia, în cursul zilei de astăzi, 10 noiembrie 2025, au fost localizați doi bărbați, de 35 și 33 de ani, în localitatea Casola di Napoli, provincia Napoli, Italia.

Bărbații au fost depistați de polițiștii din cadrul Chesturii de Poliție Brescia, împreună cu cei din cadrul Chesturii de Poliție Napoli.

Cei doi bărbați, din Ștefănești, județul Argeș, au fost condamnați la 4, respectiv 7 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor de tentativă de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, mandatele de executare a pedepsei cu închisoarea fiind emise la data de 6 noiembrie 2025.

În prezent, pe teritoriul Italiei, se desfășoară procedurile legale pentru punerea în aplicare a mandatelor europene de arestare, urmând ca, în funcție de decizia autorităților judiciare din această țară, persoanele să fie predate autorităților române”, se arată în comunicatul de la Poliția Română.